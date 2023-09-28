流感持續升溫 公費抗病毒藥劑擴大延長到明年3月底
流感疫苗即將開打，但流感目前仍處流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，考量過往流感約是在1月底、2月初迎來高峰、3月底漸漸下降，因此公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施將再延長至明年3月底。
依疫情監測資料顯示，目前處流感流行期，類流感門急診就診人次呈上升趨勢，且近二周上呼吸道感染群聚通報件數上升，以校園通報為多；近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行。本流感季自去年10月1日起截至今年9月25日流感併發重症病例累計741例 (以474例A型H1N1及249例A型H3N2為多)，流感併發重症病例發生風險持續。
曾淑慧說，以往流感季約是12月初開始增溫，1月底、2月初迎來高峰，3月漸漸下降；但是過去幾周流感仍在上升，考量處流感流行期，所以再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至明年3月31日止。
目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。
另外，10月2日公費流感疫苗將開打，曾淑慧說，預期疫苗開打後疫情可以緩降，而疫苗接種過後預計要兩個禮拜才會產生比較高的保護力。
疾管署提醒，由於今年流感可能與新冠病毒共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用新冠病毒家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。
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