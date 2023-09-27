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兒童呼吸道感染多！台大兒科病房全滿 黃立民：找到原因了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃立民說，兒童感染症病例爆發，造成兒科病房已達到滿床，經進行呼吸道融合病毒基因定序檢測，「現在找到原因了」。記者沈能元／攝影
黃立民說，兒童感染症病例爆發，造成兒科病房已達到滿床，經進行呼吸道融合病毒基因定序檢測，「現在找到原因了」。記者沈能元／攝影

最近病毒、細菌大爆發，各兒科診所病童滿滿，台大醫院也無法避免。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，兒童感染症病例爆發，造成兒科病房已達到滿床，約100床全部住滿病人，且每天約還有10名病童在急診室待床，平均需等待24小時。黃立民說，其中又以感染呼吸道融合病毒病童較多，經進行呼吸道融合病毒基因定序檢測，「現在找到原因了」。

黃立民表示，最近小兒科門診常見病人，3成是腸胃道疾病、7成是呼吸道疾病，而呼吸道疾病中約三分之一，竟是呼吸道融合病毒，因為病童實在太多，且每個病童都在發燒，病情多屬嚴重，更有些感染病童病情為嚴重的細支氣管炎等下呼吸道感染，病童多出現「咻、咻、咻」的呼吸聲，並朝向肺炎的病程進展，更也有病童罹患肺炎。

因此，台大醫院自行進行呼吸道融合病毒基因定序檢測，經檢測發現，今年流行呼吸道融合病毒株為ON1。黃立民說，這隻病毒算是新的病毒，約於近10年出現，並曾經在台灣流行過，但較為少見，流行規模不大，沒想到今年捲土重來，感染情形更為嚴重，經檢測發現，原因可能是兒童都缺乏病毒免疫力，就是因為如此，「小兒科醫師都要昏倒了」。

黃立民指出，今年呼吸道疾病疫情爆發，主因仍是受到新冠疫情過後，兒童免疫負債影響，全球專家原先預估，免疫負債應從去年開始，但台灣去年疫情並不明顯，但卻於今年2、3月開始爆發，包括新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒等。因此，許多病童也出現病毒多重感染的情形，如同時感染呼吸道融合病毒、流感病毒、新冠病毒等。

黃立民說，目前針對高風險病童，衛福部有提供單株抗體疫苗，但不是所以兒童都能施打，雖然目前國際已研發長效型的單株抗體疫苗，但台灣尚未進口，建議家長應讓孩童目前該打的疫苗都要打，以避免不同的病毒多重感染。

黃立民 流感病毒 台大醫院

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