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柚子是隱藏熱量魔王！營養師推薦「這款月餅」熱量比較低

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
月餅示意圖。 圖／canva
月餅示意圖。 圖／canva

中秋連假即將到來，不少民眾已經準備好連假3天在家大烤特烤，甚至可能收到不少親友送來的月餅，營養師提醒別多吃、適量就好，否則過完中秋節體重恐怕漲不少，同時也提供幾個小撇步，例如吃月餅時搭配無糖茶飲，解膩還能助消化，希望讓民眾開心吃喝過中秋。

台北榮總新竹分院營養師徐靖瑜指出，市面上大多數月餅因屬烘焙類糕點，除了整顆月餅富含大量澱粉外，還同時添加大量糖分、油脂，屬於高醣高油脂的食物，像是綠豆椪1顆就約等於1.3碗的白飯，因此在食用月餅時可以減少白飯攝取量。

徐靖瑜建議，若民眾能選擇非傳統月餅，改選以糯米粉製作的「冰皮月餅」，熱量便可相對減少，因為冰皮月餅製作不須烘烤，熱量及脂肪相對較低，同時中秋期間搭配清淡低油飲食，或是吃月餅時搭配無糖茶飲，例如無糖綠茶、山楂茶、普洱茶等，除了可以解膩以外，也可以幫助消化。

徐靖瑜也指出，民眾中秋節常吃的文旦柚實際上也是熱量魔王，雖然柚子營養價值高，富含維生素C，但吃了一顆柚子熱量就太多了，因此建議民眾可以與親朋好友多人共享一顆柚子，一人約可吃3到4瓣，熱量才不會攝取太多。

不過中秋節最多人喜愛的就是烤肉活動，營養師建議烤肉時肉類可依脂肪多寡來選擇，建議優先選擇魚類、海鮮，再來是去皮雞肉、鴨肉，最後才選豬肉、牛肉、羊肉，同時避免高脂肪的部位，例如五花肉、內臟、雞皮及加工品豬血糕、甜不辣、香腸等，並搭配蔬菜一起食用，像是美生菜包肉、青椒肉串等。

營養師提到，烤肉除了肉類與青菜外，也會出現澱粉類食材，如白吐司，不知不覺就會吃多，增加不少熱量，因此選擇南瓜、全麥土司、地瓜等非精緻澱粉是不錯的選擇，這類非精緻澱粉富含膳食纖維，可降低負擔，但食用量以1碗或2片土司為限，不要吃多。

若民眾烤肉搭配月餅時，則建議避免澱粉類食材，以免增加過多的熱量。另外，市面上的烤肉醬大多高鹽、高油脂，建議可選用天然辛香料來醃肉以降低烤肉醬的使用，或是利用水果自製烤肉醬或沾醬降低負擔，味道更清爽。

北榮新竹分院營養師建議民眾中秋期間可參照餐盤搭配食用，以非精緻澱粉取代白飯、月餅。圖／北榮新竹分院提供
北榮新竹分院營養師建議民眾中秋期間可參照餐盤搭配食用，以非精緻澱粉取代白飯、月餅。圖／北榮新竹分院提供
北榮新竹分院營養科用圖表告訴民眾各式月餅大約熱量，讓民眾自行選擇食用。圖／北榮新竹分院提供
北榮新竹分院營養科用圖表告訴民眾各式月餅大約熱量，讓民眾自行選擇食用。圖／北榮新竹分院提供

月餅 中秋節 烤肉

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