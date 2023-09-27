2%少女發育太快+經期來潮 15歲女缺血性貧血狂掉髮

一名15歲少女日前自覺胸悶頭暈就診，經醫師問診排除感冒等急性感染，確認為「缺鐵性貧血」。書田小兒科主任醫師蘇軏指出，幼兒及青少年較容易出現缺鐵造成的貧血，就醫後給予口服鐵劑治療，普遍可有明顯改善。

該青少女就醫時無其他感冒症狀，體溫、呼吸及喉嚨等檢查也未發現異常。經醫師問診發現，該患者時不時會出現頭暈、疲倦，掉髮情形也較為嚴重，甚至幾個月前還因起床跌倒懷疑骨折，至骨科就醫。後續在完成病史詢問、理學及抽血檢查後，發現為小球性貧血中的缺鐵性貧血（IDA），經鐵劑治療後患者狀況明顯好轉。

缺鐵性貧血常見症狀為頭暈、疲倦、掉髮、臉色蒼白，亦有可能有運動呼吸急促等運動不耐等症狀，若嚴重還可能因心搏過速產生心臟衰竭的風險。一般除問診觀察及詢問症狀外，抽血檢查如為缺鐵性貧血，將出現血色素低下、平均紅血球體積較小、血清鐵數值下降等。

針對缺鐵性貧血，蘇軏表示，約有2%的青少女會因為青春期發育快速，再加上月經造成血液流失，導致貧血，將提供口服鐵劑治療。不過蘇軏也強調，確認為缺鐵性貧血後，應盡速找到貧血原因，對症下藥。

蘇軏說，在確認使用鐵劑前，也應先排除以下因素，再給予鐵劑補充：

1.胃潰瘍、痔瘡等潛藏腸胃道出血症狀。

2.飲食攝取及鐵質等營養素攝取不足。

3.若為月經出血量較大的女性，應排除子宮肌瘤等其他疾病。

蘇軏表示，鐵劑效果佳，患者在服用口服鐵劑數月後抽血複檢，數字通常會有明顯回升，建議可再持續補充2至3個月，將體內鐵的庫存補齊。不過患者在服用鐵劑後，也可能會出現噁心、腹痛、便秘等腸胃道症狀。對此蘇軏強調，若為避免副作用擅自停藥，恐加重缺鐵性貧血症狀，應回診向醫師反應調整用藥。

另外若使用鐵劑仍無效，蘇軏則指出，除懷疑患者可能其實是地中海型貧血外，也應追蹤患者是否有定期服藥，或出現漏補充鐵劑的情形。針對少數腸胃道吸收鐵質有問題的患者，醫師則可能採靜脈注射的方式提供鐵質。

有關鐵對人體的重要性，蘇軏表示，發育中的嬰兒及青少年若缺鐵，可能會影響其智力與運動功能的發展。一般建議可攝取含鐵量較高的食物，如牛肉、豬肉、豬肝等動物性來源，若為素食者，則可攝取深色蔬菜如紅莧菜、紫菜、鷹嘴豆、櫻桃等植物性鐵質來源，從飲食著手，避免缺鐵性貧血。