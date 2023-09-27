外派泰國他擔心水土不服 網笑傻傻的：曼谷比台北市還繁榮耶

通常能被外派到海外工作，代表是位有能力，可以獨當一面的人才。日前有一名網友發文表示，他有可能會派駐到泰國去，時間大約半年到一年，家中長輩獲知後極力反對，擔心他會拉肚子，令他感到困擾，想問「泰國的飲食衛生真的很差嗎？」引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，有沒有人住過泰國？不是旅遊的型式，是長住在當地，至少半年以上的那種。

原PO表示，公司要在曼谷設辦事處，他可能會是第一批派駐的人，長官跟他說需要待6到12個月左右的時間，但是家裡長輩知道後極力反對，說泰國環境不好、衛生很差，三餐飲食不乾淨，擔心他會拉肚子。

原PO透露，自己曾經跟同事去泰國出差過3次，共19天，因為不曾吃過那裡的路邊攤，所以沒有發生拉肚子的問題。他心中質疑想問「泰國的飲食衛生真的很差嗎？」已經吃慣台灣的食物，去那邊長住真的會有問題嗎？除此之外，還有什麼生活上需要注意的呢？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「泰國衛生不好？長輩還停留在30年前的印象吧」、「曼谷生活水準不錯呀」、「曼谷比台北市還繁榮耶」、「快樂天堂啊」、「泰國曼谷好玩，東西便宜好吃又乾淨」、「要注意會住到不想回台灣」、「路邊攤很好吃，小心胖著回來」、「超愛泰國耶」、「我都想去曼谷定居了」。

也有不少網友建議「去住泰國酒店式公寓啊」、「常用成藥多準備一些，口罩也多備一點」、「長住前先去一趟旅程就知道了，曼谷真的很方便，也很繁榮」、「別把泰國想成落後的樣子，東西好吃、城市很熱鬧，就是交通很亂，陌生的地方別傻傻地一個人亂晃、財不露白，泰國基本上給我的印象滿ok的」。

不過，有網友認為「你家長輩可能是怕你以後住習慣了，留在那邊定居吧」、「曼谷的房子比台北還貴了，傻傻的」、「曼谷還好吧！那邊生活條件跟台灣差不多，有捷運、有夜市該有的一個都沒少，注意大麻飲料不要一直喝就好」、「不會啊！我去每天都吃路邊攤都沒有拉肚子，感冒倒是常常，天熱BTS(曼谷大眾運輸系統)冷氣超強，常常因為這樣感冒，路邊攤不至於讓我拉肚子」。