今起到中秋東半部大台北短暫雨 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率4成

中央氣象署凌晨針對基隆北海岸、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島發布大雨特報，清晨大雨特報範圍再增新北市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴、白天仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北有局部短暫雨機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

今晨資料顯示，宜、花明顯降雨，大台北、台東局部短暫雨。今日各地區氣溫：北部23至34度、中部25至34度、南部25至35度、東部23至34度。

有關中秋連假天氣，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，中秋連假（周五至下周日）受微弱東北風影響，迎風面雲量略多，東半部有局部短暫雨，大台北偶有局部短暫雨的機率。背風面西半部多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，白天仍偏熱。