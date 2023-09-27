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今起到中秋東半部大台北短暫雨 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率4成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
因水氣略增，東半部及大台北有局部短暫雨機率。󠀠本報資料照片
因水氣略增，東半部及大台北有局部短暫雨機率。󠀠本報資料照片

中央氣象署凌晨針對基隆北海岸、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島發布大雨特報，清晨大雨特報範圍再增新北市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴、白天仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北有局部短暫雨機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

今晨資料顯示，宜、花明顯降雨，大台北、台東局部短暫雨。今日各地區氣溫：北部23至34度、中部25至34度、南部25至35度、東部23至34度。

有關中秋連假天氣，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，中秋連假（周五至下周日）受微弱東北風影響，迎風面雲量略多，東半部有局部短暫雨，大台北偶有局部短暫雨的機率。背風面西半部多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，白天仍偏熱。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一西半部晴時多雲，東半部及大台北偶局部短暫雨；山區午後有局部短暫陣雨的機率。下周二水氣減少、各地晴朗穩定，山區午後有局部短暫陣雨的機率。最新(26日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，5日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率達40％，應持續觀察。

氣象署針對基隆、新北等5縣市發布大雨特報。擷取自氣象署網站
氣象署針對基隆、新北等5縣市發布大雨特報。擷取自氣象署網站
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今晨資料顯示，宜、花明顯降雨，大台北、台東局部短暫雨(左圖)。最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，5日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率達40％(右圖)，應持續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今晨資料顯示，宜、花明顯降雨，大台北、台東局部短暫雨(左圖)。最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，5日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率達40％(右圖)，應持續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 天氣動態 大雨特報

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