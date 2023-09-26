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手機循環月目標回收8萬支 約101座大安森林公園吸碳量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影
環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影

台灣智慧型手機年銷售逾600萬台，若回收不僅能讓資源循環使用、避免環境風險及降低碳排放，環境部擬將手機回收及維修合併設計為「循環率」，訂定目標2025年循環率至少達15％、2030年達30％。今年除擴大回收通路，也祭出價值達30萬獎品，未達標業者若沒改善，可依資源回收再利用法最高處15萬元罰鍰。

環保署（現為環境部）自2019年10月舉辦首場「手機回收月」，該年當月回收2.3萬支手機，去年同月回收7.2萬支手機，去年全年度手機總計回收共73萬支。

循環署長賴瑩瑩指出，本活動迄今已連辦5年，今年以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日至10月31日止，今年除回收還新增維修服務，並新增企業加碼、獎金加倍等亮點，總獎品價值高達30萬元，最大獎5支iphone15。

循環署長賴瑩瑩會後接受媒體聯訪時表示，今年擴大回收管道，新增量販店、電子通路、通訊行、中古機等4類業者參與，累積近1萬3500個回收點位。回收手機時，要把資料備份並確實把系統重置，恢復原廠設定；手機故障無法開機者，可破壞傳輸孔，這樣就不用擔心個資外洩問題。

賴瑩瑩說，今年目標希望回收循環月當月能回收超過8萬支手機，全年可減少1萬1200公噸二氧化碳排放，相當於約101座大安森林公園吸碳量，並可促進金、銀、鎢、鈷、銅等金屬循環使用，全年可創造3038萬元產值。

循環署副署長王嶽斌補充，「手機分類回收標示相關規定遵行事項」最快明年上路，目標訂2025年循環率達15%、2030達30%，若業者未達標，會要求限期改善，逾期未改善者可依資源回收再利用法第26條處3至15萬元，得按日處罰。

王嶽斌表示，根據先前調查發現，民眾不願回收手機主因，以獎勵優惠不足占3成4最多，其次為回收據點方便性占2成8，等壞掉再回收及希望有資料銷毀服務各占約1成，因此在「手機循環月」活動中強調增加擴大回收通路、提高回收獎勵優惠及提供個資銷毀服務。

環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影
環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影
環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影
環境部以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，宣布「手機回收循環月」活動自10月1日起開跑。記者胡瑞玲／攝影

個資 資源回收 碳排放

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