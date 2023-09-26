XBB新冠疫苗打氣夯 書田診所一小時逾50位民眾搶打

新冠肺炎XBB.1.5次世代疫苗今首日開打，針對免疫低下族群、65歲以上長者優先施打。今各大醫療院所陸續開始施打，書田診所今日下午2點開始施打，打氣相當踴躍。書田診所院長蔡培斌表示，到下午3點為止，已有50位民眾前來施打，疫苗量充足，想打的民眾都打的到。

蔡培斌說，前幾周新冠肺炎的施打率較低，每天僅三三兩兩的民眾前來施打，不過今日XBB.1.5次世代疫苗首日開打，下午2點的門診，短短一小時就已經有50多位民眾前來施打，打氣相當踴躍。

「想打的民眾都打得到。」蔡培斌表示，診所內的動線都有事先規畫，並沒有排隊等候時間過長的問題，下周起又有「流感疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」兩支疫苗開打，將在10月2日起開放預約，民眾都可以到關注官網最新資訊。

同時，台安醫院也開始施打新冠疫苗，不過目前尚未開打。台安醫院表示，目前仍在規劃醫療量能，以提供民眾新冠疫苗施打的服務，將於官網專區開放預約，不日系統就將開放，民眾可關注台安醫院官網最新消息。