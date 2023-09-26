北榮新冠疫苗開放預約3分鐘全滿 下周起疫苗「這樣打」

秋冬季節，各種病毒活躍，其中又以新冠病毒最令人憂心。衛福部疾管署表示，預計12月中下旬，新冠肺炎疫情將可能有新一波高峰，並於今起開放「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗接種，首波對象為65歲以上長者。台北榮總明起也將開打新冠疫苗，明、後兩天各開放50名，此於上周四開放預約後，3分鐘內全部額滿，下周一則再開放流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種。

台北榮總社區醫學科主任陳育群表示，新冠疫苗開放預約後，民眾十分踴躍，而明後兩天因安排在門診施打，有限制施打人數，下周一起納入流感等疫苗後，施打地點將移至北榮長青樓一樓，上午為流感疫苗接種開放250人，下午為施打新冠疫苗也開放250人，民眾如果同時預約兩種疫苗接種，必須分為上、下午接種。

陳育群說，疾管署指出，新冠疫苗與其他疫苗可同步施打，但為安全起見，北榮仍是將兩種疫苗分為上、下午接種，讓民眾自行觀察一下，身體有無不適，若民眾接種疫苗後，真的出現身體不適，醫師也可以加以辨別，可能是那一款疫苗所致，確保接種疫苗的安全性。

至於，往年施打疫苗時，常說「左流、右肺」，也就是左手打流感疫苗，右手打肺炎鏈球菌疫苗。陳育群說，這兩支疫苗已施打多年，相關副作用也相當清楚，同時接種沒有太大問題，但如果加上新冠疫苗，還是要多加謹慎，建議民眾依照疾管署規畫的疫苗施打流程施打。

陳育群說，許多民眾接種新冠疫苗已是3個月前，現在體內的抗體保護力應已降低，特別是65歲以上長者保護力會消退的更快，且新冠病毒變異快速，這次疾管署提供預防新變異株的疫苗，呼籲民眾一定要盡快接種，以防感染或併發重症。