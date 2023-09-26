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XBB疫苗開打！不是左流右肺 專家建議公費疫苗這樣打

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
防疫大使王滿嬌。記者李青縈／攝影
防疫大使王滿嬌。記者李青縈／攝影

為降低感染新冠的併發重症和死亡風險，莫德納新冠XBB.1.5疫苗今開放65歲以上民眾接種，衛福部疾管署舉辦「『疫』起提升保護力」開打記者會，並邀請防疫大使王滿嬌接種疫苗。疾管署長莊人祥表示，雖然現在新冠疫情到9月來到最低點，但是預期秋冬疫情會上升，因此需要接種疫苗預作準備。

莊人祥表示，依據統計資料，5月起新冠併發症個案中65歲以上長者占78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗。而近期國際上歐洲、美國等地疫情都有升溫傾向，且國內外主要流行病毒株多為XBB衍生，預期我國秋冬疫情會往上升，因此要預作準備。XBB.1.5疫苗不只對抗XBB.1.5有效，在EG.5及BA.2.86上效用都非常好。

莊人祥提醒，秋冬是呼吸道疾病流行季節，流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗也將在10月2日開放公費接種，但是符合第一批肺炎鏈球菌疫苗公費對象者非常少，大部分的長者只能打新冠跟流感疫苗，因此建議採取「左流右肺」（左手打流感疫苗、右手打新冠肺炎疫苗）的方式接種。

疾管署顧問、前副署長長林頂表示，第一周（9月26日起）優先開放65歲以上民眾接種，等到10月2日起再開放醫護人員接種；暫定自10月9日起開放全民接種。歐巴尼基金會董事長、疾管署前署長張峰義說，XBB.1.5、流感及肺炎鏈球菌疫苗可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎說，年齡上以五歲作為區分，未曾接種疫苗的6個月至5歲幼兒應該接種2劑XBB疫苗；若是有接種1新冠疫苗劑的幼兒應再接種1劑，並與前一劑間隔28天；而BNT幼兒應該打滿3劑，若是曾接種1至2劑BNT疫苗，應該打XBB完成3劑；若是已完成基礎劑接種者，則與前一劑間隔3個月可以接種1劑XBB。滿五歲者則接種1劑XBB疫苗。

李秉穎也建議，民眾若是擔憂施打疫苗後手臂疼痛，可以避免在慣用手施打。他以自身慣用手為右手為例，如果要同時接種兩種疫苗，建議在右手打副作用較少的，如流感疫苗；莫德納等mRNA疫苗副作用大可以打在非慣用手避免影響工作。

防疫大使王滿嬌則分享她的COVID-19疫苗接種經驗，由於拍攝工作需要和許多人接觸，為了減少疾病影響自身健康及工作進度，會和朋友相約打疫苗，目前已接種4劑COVID-19疫苗。接種後除了自己會注意要多喝水，家中子女也會關心她的狀況，4劑以來都沒出現對身體太大的影響。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示，今年接種情況跟前兩年不同，新冠疫苗打氣不如以往，跟之前搶打狀況不同，雖然有長者來接種但在有提供禮券等衛教品的狀況下仍不踴躍。相較之下流感疫苗目前尚未開放公費，僅提供自費接種，但跟往年相比頗為熱絡。

衛福部疾管署舉辦「『疫』起提升保護力」開打記者會。記者李青縈／攝影
衛福部疾管署舉辦「『疫』起提升保護力」開打記者會。記者李青縈／攝影
疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影
疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影

流感疫苗 新冠肺炎 疫情 公費 疫苗

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