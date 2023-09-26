農業照明衝擊環境 暗空協會指1作法減少光害提高照明效率

過去農民會在夜間使用燈照延長產季，後改用紫光LED燈取代高壓鈉燈，來降低夜間燈照對環境的衝擊。但暗空協會指出，不間斷的照燈仍會對生態、環境造成影響，建議燈具加上燈罩，落實「暗天不暗地」作法，不僅可減少光害，也能提高照明效率。

暗空協會會長林正修指出，目前照燈來增加產量的蔬果包含彰化火龍果、埔里皎白筍及台東釋迦，過去農業部補助農民照燈增加產量，卻忽視光害問題，隨著2050淨零政策及永續環境意識抬頭，光害對環計所造成的外部問題需被重視，並加以立法進行管制。

林正修表示，透過特定光線頻譜能幫助蔬果短時間內快速成長，從一年2收增至4至5收，雖對經濟有益，但環境卻面臨更大負擔，周遭動植物及昆蟲無法夜晚休養生息，昆蟲的趨光性會讓牠們潮光源靠近，蛾類無法進行正常繁殖交配、植物生長周期被迫改變，過量的光線讓距離好幾公里遠的地方都被溢散的輝光影響。

今年3月起與彰化二林果農合作，嘗試加裝燈罩，初期用塑膠碗罩在燈泡上，但發現雨水會流入減少燈具使用期限，加上塑膠碗並不環保，不符合淨零目標，8月測試後發現，使用鋁製燈罩的照度可從180 lux將至40 lux，還能避免雨水損害燈具，並讓光源直接照射不溢散，不僅降低光汙染環境，也落實「暗天不暗地」作法，提高照明效率。

林正修說，雖不鼓勵照燈，但可協助果農循序漸進減少照燈對環境的負擔，為實際觀察鋁製燈罩的使用效果，從9月中秋時節起，將在彰化二林果能的田地裝設50盞燈照並進行1年的測試；由於還在測試階段，因此燈具只能手工製作，無法量產，製造成本不含人力約30元，若測試結果良好，盼未來可量產且能申請中央補助。

除了農業光害，道路光害也可改善。林正修指出，過亮的路燈照明也會影響周邊短日作物的問題，為此，協會在彰化二林香田里執行路燈角度調整，針對香田國小旁儒林路上的路燈，將原本120度角的燈架換成90度角的A架，不僅減少向上的溢光、對動植物的侵害，也能避免影響短日照的作物。

時代力量立委陳椒華表示，農業生產與生態環境相互依存，國際大力推動里山倡議，就是希望透過環境生態保育為農產品增加產值，除里山倡議外，未來還要面對淨零碳排目標，而照明的能源使用是一個關鍵問題，如何提高農業照明效率、減省農民電費支出、減少光害與生態環境影響，認為農業部應關注此問題，參考民間研究成果，並盡速推動高效照明設備的補助政策，為農業生產及環境保護尋求雙贏局面。

林正修表示，針對台灣光害問題，希望環境部提升光汙染為院頒行政命令，指導各部會控制光害蔓延，另外，農業部也應制定農業照明準則，將外部環境成本納入評估，從嚴審查各類照明補助，並輔導農民慎用照明，鼓勵加裝燈罩，並新增「無光害蔬果」標籤。

環境部表示，針對光害防治指引檢討，預計年底會再提出；在指引部分，由於實際使用上涉及許多部會，包含交通部（公路路燈）、農業部（作物照明）、內政部（廣告招牌）等須專業考慮，因此須由目的主管機關來訂定相關規範。