快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

5歲童讓博愛座給老人被嗆「早該讓了！」媽媽反應獲讚：情商超高

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵的博愛座。圖／聯合報系資料照
台鐵的博愛座。圖／聯合報系資料照

先前作家李昂因公審坐在博愛座上的年輕人一事，讓博愛座議題再度掀起討論。近日有男網友以「博愛座老人地獄」為題在Dcard發文分享，一家四口在火車上遇見出言不遜要座位的老人，最終孩子的媽以一段富有智慧的話教育女兒也平息紛爭，獲得網友認可「超高情商」。

男網友PO文表示，近日他和老婆帶著2歲、5歲的女兒從台中搭乘台鐵區間車到台南，一路上乘客很多，不過博愛座空著，於是讓大女兒和抱著小女兒的老婆坐下，自己則站在大女兒面前。

到了嘉義站後，不少老人家上車，一開始他沒注意到或許可以讓位，反倒是大女兒很有禮貌地拉了拉站在原PO身旁的老阿嬤的衣角，懂事地說「阿嬤～給你坐」。

原以為女兒的貼心舉動能讓對方感到貼心，沒想到老人竟臭著臉坐下並說「我上車就應該讓我惹！還等到現在！」這話已讓原PO當場傻眼，就在他氣憤地準備回嘴時，對方還向自己已經有位置坐的朋友招手說「坐這！坐一起啦！」接著轉頭對著抱小孩的老婆說：「啊是沒聽到我叫朋友坐這裡？我們要一起啦！」逼迫妻子起身讓位。

正當原PO要發火時，妻子搖頭示意他別發脾氣，並指著博愛座的牌子對兩名女兒說：「看到老人要坐博愛座要讓位唷！這個是給老老人跟小小孩坐的，但妳們兩個小小的很有活力！站一下沒關係！曦曦（女兒乳名）剛剛很棒唷！讓給阿嬤座位！有給妹妹做乖寶寶的榜樣！」老婆的這番話讓博愛座上的兩名老人面有難色，其他坐在一般座位的年輕人也主動起身讓座給妻女。

網友看了紛紛大讚原PO老婆的高情商：「有智慧的老婆」、「你老婆情商很高耶！給孩子機會教育的同時又讓過份的老人家知道自己多丟臉」、「情商真高，又可以讓老人臉皮丟光了」、「酸阿嬤的同時還給小孩很棒的身教」。

博愛座 台鐵 讓座 Dcard

延伸閱讀

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

Fed不降息 他捨不得賣長債！網揭「最大缺點」曝僅1情況值得買

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

以為是烤鴨店！刮痧、拔罐照片好驚悚 網共鳴：這是生魚片版本

相關新聞

他花了30多萬…756張發票中獎4600元鼓勵不要氣餒 網：如果沒半張中真的會哭

為響應政府電子發票政策，很多人會綁定手機載具，歸戶發票還多了「雲端發票專屬獎」，只要存載具就有中獎機會。日前有一名網友發文，高興分享他中了7張發票，引發網友熱議。

懶人包／XBB.1.5新冠疫苗今起開打 5大QA一次看

近期呼吸道疾病感染多，新冠雖然疫情降溫，但是仍不可輕忽其潛在危險，目前以XBB病毒株為主流。衛福部疾管署今天起，開放莫德...

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

食藥署今公布最新一周邊境違規食品，來自日本的海產品「冷凍丁香魚」1萬8450公斤遭到攔截，檢出重金屬鎘0.11 mg/k...

幸運兒曝搶到999低價虎航機票撇步！LINE Pay結帳發現「被多收600」有原因

台灣虎航舉辦2階段的「現在9出發」9周年慶生促銷活動，昨為全航線單程未稅99元起，今（26）日開放「尊榮虎」資格的會員於上午10點開搶，全航線單程未稅價599元起，不少人哀號根本卡在「排隊畫面」快20分鐘都還沒進去，也有網友順利購買到低價機票，但驚覺多收了「LINE Pay手續費」。

農業照明衝擊環境 暗空協會指1作法減少光害提高照明效率

過去農民會在夜間使用燈照延長產季，後改用紫光LED燈取代高壓鈉燈，來降低夜間燈照對環境的衝擊。但暗空協會指出，不間斷的照...

5歲童讓博愛座給老人被嗆「早該讓了！」媽媽反應獲讚：情商超高

先前作家李昂因公審坐在博愛座上的年輕人一事，讓博愛座議題再度掀起討論。近日有男網友以「博愛座老人地獄」為題在Dcard發文分享，一家四口在火車上遇見出言不遜要座位的老人，最終孩子的媽以一段富有智慧的話教育女兒也平息紛爭，獲得網友認可「超高情商」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦