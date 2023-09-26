5歲童讓博愛座給老人被嗆「早該讓了！」媽媽反應獲讚：情商超高

先前作家李昂因公審坐在博愛座上的年輕人一事，讓博愛座議題再度掀起討論。近日有男網友以「博愛座老人地獄」為題在Dcard發文分享，一家四口在火車上遇見出言不遜要座位的老人，最終孩子的媽以一段富有智慧的話教育女兒也平息紛爭，獲得網友認可「超高情商」。

男網友PO文表示，近日他和老婆帶著2歲、5歲的女兒從台中搭乘台鐵區間車到台南，一路上乘客很多，不過博愛座空著，於是讓大女兒和抱著小女兒的老婆坐下，自己則站在大女兒面前。

到了嘉義站後，不少老人家上車，一開始他沒注意到或許可以讓位，反倒是大女兒很有禮貌地拉了拉站在原PO身旁的老阿嬤的衣角，懂事地說「阿嬤～給你坐」。

原以為女兒的貼心舉動能讓對方感到貼心，沒想到老人竟臭著臉坐下並說「我上車就應該讓我惹！還等到現在！」這話已讓原PO當場傻眼，就在他氣憤地準備回嘴時，對方還向自己已經有位置坐的朋友招手說「坐這！坐一起啦！」接著轉頭對著抱小孩的老婆說：「啊是沒聽到我叫朋友坐這裡？我們要一起啦！」逼迫妻子起身讓位。

正當原PO要發火時，妻子搖頭示意他別發脾氣，並指著博愛座的牌子對兩名女兒說：「看到老人要坐博愛座要讓位唷！這個是給老老人跟小小孩坐的，但妳們兩個小小的很有活力！站一下沒關係！曦曦（女兒乳名）剛剛很棒唷！讓給阿嬤座位！有給妹妹做乖寶寶的榜樣！」老婆的這番話讓博愛座上的兩名老人面有難色，其他坐在一般座位的年輕人也主動起身讓座給妻女。

網友看了紛紛大讚原PO老婆的高情商：「有智慧的老婆」、「你老婆情商很高耶！給孩子機會教育的同時又讓過份的老人家知道自己多丟臉」、「情商真高，又可以讓老人臉皮丟光了」、「酸阿嬤的同時還給小孩很棒的身教」。