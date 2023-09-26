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婦人瘦身後只有脖子是腫的 醫查出是這個原因造成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源說，甲狀腺結節多半長在頸部內，有時外觀不易發現。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源說，甲狀腺結節多半長在頸部內，有時外觀不易發現。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名58歲婦人透過飲食節制瘦身減重10多公斤，原本自豪身體越來越輕盈，但卻發現脖子「腫了一大圈」，檢查發現竟是甲狀腺結節造成的甲狀腺亢進。醫師提醒，甲狀腺結節患者多半檢查甲狀腺功能指數都正常，但若有爆瘦、脖子腫、喘、心悸、脾氣變差等症狀，務必就醫檢查。

婦人說，廿多年前就曾檢查出甲狀腺結節的問題，但多年來始終和平共存，外觀上也沒有特別變化，直到去年開始嘗試瘦身節食，原本還因體重下降慶幸「終於瘦下來了」，沒想到全身都瘦，就只有脖子腫腫的，摸起來還有硬硬的感覺，沒想到竟是甲狀腺出了問題。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源說，甲狀腺結節多半長在頸部內，有時外觀不易發現，但多數均為良性，僅約1成為惡性腫瘤，臨床上可以透過甲狀腺超音波及在超音波導引下進行細針穿刺，即使結節小於1公分，也可判別出良性或惡性。

他說，婦人原本就有甲狀腺結節，經一段時間後，有的結節會自主分泌過多的甲狀腺素，造成甲狀腺功能亢進。檢查後，患者不僅有多顆結節，且最大顆約3公分大，確認為「毒性多結節性甲狀腺腫」，這類患者甲狀腺亢進發病年齡多半在60歲以後，且發生率隨年齡增長而攀升，目前建議先服藥治療中。

王子源說，患者除了會有緊張、心悸等情形外，少部分會有憂鬱傾向，最常見的症狀則是體重減輕，不少患者都以為是糖尿病或者年紀大胃口不佳造成，甚至誤以為是減肥效果變好，因而忽略了甲狀腺亢進的潛在風險。

他說，毒性多結節性甲狀腺腫是僅於「葛瑞夫茲症」外，造成甲狀腺亢進的第二原因，患者須先服藥治療，等待甲狀腺功能數值恢復正常後，再決定下一階段採取原子碘或手術治療。但兩者都會造成甲狀腺低下，須補充甲狀腺素。如果病患不想接受原子碘或手術治療，就須長期服用抗甲狀腺藥物，民眾也應定期安排健康檢查，才能及早發現、及早治療。

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