花44元買飲料中千萬！萊爾富統一發票千萬大獎開在「這縣市」
2023年7～8月期統一發票今天（9月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「21981893」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「39597522」，3組頭獎的中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」及「17469638」。萊爾富本期開出特別獎1,000萬元1組，幸運之神眷顧萊爾富新竹縣湖口好客店，大獎幸運兒只花了44元購買2瓶飲料就中了1,000萬元特別獎。
此外，明揚國際科技屏東廠區大火釀成重大死傷，屏東縣府為回應民眾愛心捐款以協助傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬之經濟支持，啟動社會救助金專戶設立捐款專戶「0922火災爆炸災害捐款」，即日起開放接受民眾愛心捐款，款項將全數用於「0922火災爆炸災害捐款」，不會與其他指定專案併用。
萊爾富表示，即日起民眾也可以在萊爾富超商做捐款繳費，先至屏東縣政府社會處「0922火災爆炸災害捐款」專案系統網站首頁點選「我要捐款」後，依序填寫捐款人個人資料和捐款方式，填妥後按下「確認送出」，列印出「超商條碼繳費單」，即可持繳費單至萊爾富門市繳費，如果有幸運對中發票也可順便做愛心。有關「0922火災爆炸災害捐款」專案洽詢，可撥打屏東縣社會處社會救助科08-7320415分機5335。
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