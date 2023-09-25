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懶人包／服「這些藥」開車危險程度不輸酒駕 點散瞳劑切勿上路

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「藥駕」危險程度不亞於酒駕，北市藥師公會今與北市聯醫舉辦記者會呼籲政府正視「藥駕」問題。記者鄒尚謙／攝影
「藥駕」危險程度不亞於酒駕，北市藥師公會今與北市聯醫舉辦記者會呼籲政府正視「藥駕」問題。記者鄒尚謙／攝影

不只酒精，藥物同樣也影響駕駛人精神，甚至視力、聽力等感官，增加行車危險性。但「藥駕」經常被忽略，如同道路上的隱形炸彈。北市衛生局長陳彥元指出，希望中央重視，將並訂定配套罰則。其實從最常見的眼藥水到止咳藥、抗組織胺、含可待因的藥水，都可能對駕駛安全造成影響。

藥品安全分級（北市聯醫提供）：

●第一級

請小心：駕駛前請仔細閱讀藥品說明書，需要小心副作用。

1.降血壓藥物：頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力

2.止痛藥：頭昏眼花、疲勞

3.可待因（<20mg）：焦慮、神經質、易怒

4.止咳感冒藥：嗜睡、頭暈、手腳無力、注意力不集中

●第二級

應非常小心：於駕駛前，應先尋求專業醫療評估。

1.抗憂鬱藥：嗜睡、焦慮、激動、幻覺、意識

2.麻醉劑：感覺及運動障礙

3.解痙藥：視覺調節和行為障礙

4.部分特定降血糖藥物：疲倦、冒冷汗、頭暈

●第三級

危險：服用此類藥品時勿駕駛車輛，於駕駛前應先尋求專業醫療評估。

1.部分特定抗精神病藥：嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈、噁心

2.安眠藥及Z類藥物：嗜睡

3.部分特定抗焦慮藥：嗜睡、困倦

4.散瞳劑：視力模糊、畏光

5.部分特定肌肉鬆弛劑：嗜睡、頭暈、手腳無力

北市聯醫臨床藥學組主任鮑俊蓓表示，根據社區、交通場域宣導時的調查統計，其中9成男性、1成女性中，有32.8%駕駛時有服用藥品，其中最常使用藥品第一名為降血糖藥，第二名為安眠藥，第三名則為肌肉鬆弛劑。

台北市藥師公會社區藥局委員會主委、開業藥師曾光洵表示，曾在社區遇到一名個案為職業駕駛黃女士，同時有高血壓以及睡眠障礙，平時早上吃降血壓藥、晚上吃安眠藥，但有時碰上小夜班，不確定降血壓藥是否要挪到晚上吃，因此前來請教社區藥師。

曾光洵說，由於降血壓藥是控制「清醒」時的血壓，因此若是白天都在休息，會建議挪動服藥時間，同時降血壓藥服用後可能產生頭暈副作用，因此仍建議她回去和醫師討論用藥處方。

曾光洵說，黃女士後來又加了用了一項「輔助睡眠藥物」，但剛開始服用藥物時，會讓精神狀況不穩，因此條件允許下建議調班，服用藥物就不要晚班接早班的出勤，若無法調班，則務必確認精神狀況穩定，由於藥物作用皆因人而異，建議詳實評估後再上路。　

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，台灣民眾相當常使用的「肌肉鬆弛劑」，但會造成嗜睡副作用，政府應正視「藥駕」議題，訂出法規與罰則，保障國人交通、用藥安全。

藥品分級從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類，若要駕駛請務必留心。圖／北市聯醫提供
藥品分級從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類，若要駕駛請務必留心。圖／北市聯醫提供
北市聯醫針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分級。圖／北市聯醫提供
北市聯醫針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分級。圖／北市聯醫提供

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