中秋節「月餅」少不了！傳統、創意口味你愛哪一派？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中秋月餅口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10中秋月餅口味排行。

為了迎接即將到來的中秋佳節，家中絕對少不了既適合送禮又能自己享用的各式月餅，而月餅口味的選擇也越來越多，從傳統的港式月餅到創意口味的新式月餅都有各自的擁護者，那麼究竟深受廣大網友們喜愛的中秋月餅口味有哪些呢？一起來揭曉！

「奶黃」、「鹹蛋」、「豆沙」口感綿密最經典 特殊口味「冰皮」自己動手做簡單又可愛 ▲ 網友熱議TOP10中秋月餅口味 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「中秋月餅口味」相關話題的討論，可以發現「奶黃」、「鹹蛋」、「豆沙」等傳統的港式月餅口味，是不少網友的最愛，許多人直呼「蛋黃、豆沙、奶皇都超愛！

內餡的綿密感跟層次感抓得恰當就會很好吃」、「那外層咬下去的酥皮，搭配內裡的微甜豆餡，加上鹹鹹的蛋黃，怎麼有這麼好吃的東東！」，覺得鹹甜鹹甜的內餡，讓月餅吃起來不會太膩口，再搭配層層酥脆的外皮，口感相當豐富，成為中秋節經典不敗的選擇。

不過也有人就分享自己「不愛傳統蛋黃月餅，也不喜歡豆沙系列」，因此親自動手做了以糯米為原料的「冰皮」月餅，並表示「（製作過程）比想像中容易，（成品）顏值也很高」，還能夠做成自己喜歡的各式造型；也有網友補充說明，冰皮月餅除了口味特殊之外，也「可以存放比較久」，非常推薦大家嘗試和親朋好友一起動手DIY做月餅，相信美味和樂趣都會更加倍！

而近年來許多創意新口味如雨後春筍般冒出，如「巧克力」、「抹茶」等都是備受熱議的月餅口味，就網友提及「濃濃的巧克力醬真的香濃好吃」、「抹茶Q心怎麼可能不好吃」，認為巧克力與抹茶口味的月餅醬料濃郁、香氣十足，甜滋滋的味道讓大人小孩都愛不釋手，也讓吃膩傳統口味的民眾們有了更多樣化的選擇。

你喜歡吃月餅嗎？你最喜歡的月餅口味上榜了嗎？隨著月餅口味的種類日趨多元，各個店家也都發揮創意要來搶佔商機，若是有選擇障礙的民眾，不妨參考以上網友們推薦的排行榜，嘗試看看不同的口味，不過要提醒大家吃月餅要適量，避免熱量破表，月圓人更圓！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中秋月餅口味」相關討論則數。觀測期間：2023/06/16~2023/09/16，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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