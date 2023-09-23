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偏鄉早療資源不足 部桃職能治療師開車上山做服務

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園醫院職能治療師莊偉男（右）長期關注偏鄉早療資源匱乏問題，定期與部桃團隊上山協助孩子復健治療，今獲桃園市長張善政頒獎表揚。記者陳俊智／攝影
衛福部桃園醫院職能治療師莊偉男（右）長期關注偏鄉早療資源匱乏問題，定期與部桃團隊上山協助孩子復健治療，今獲桃園市長張善政頒獎表揚。記者陳俊智／攝影

桃園市人口逐年成長，出生率六都之冠，然每年發展遲緩通報3千多件，幼童成長發展歷程與早療服務也相當重要，偏鄉早療資源更有迫切需求。衛服部桃園醫院職能治療師莊偉男長期關注復興偏鄉早療需求，不僅定期上山提供服務，也成立遲緩兒童病友會讓病友不孤單，今天獲頒桃園市推展早療績優專業服務獎，由市長張善政親自授獎。

莊偉男從事兒童職能治療師19年，專長感覺統合治療、書寫能力訓練和自閉症、注意力不集中過動症、腦性麻痺等症狀治療，深知偏鄉不僅醫療資源匱乏，早療資源更是不足，2016年獲部桃與桃園市衛生局支持協助，投入復興、大溪2地早療工作，目前除了在地衛生所挖掘個案，長庚醫院下鄉訪視發現個案也都由部桃接手治療。

莊偉男表示，偏鄉普遍有隔代教養、多胎家庭情況，祖父母輩對發產遲緩的觀念認知不足，父母照顧分身乏術，都有可能導致發展遲緩的孩子錯失早期療育的黃金時機。另外，交通不便也是影響孩子接受治療的重要原因之一，部桃團隊每2周上山1次協助復健治療，一年大約服務15件個案，雖然成效有限，但也盡量彌補城鄉差距。

復興區1名男童因罹患肌萎症行動不便，7歲體重已破50公斤，對健康已構成威脅，加上對顏色認知能力不足，生活得靠家人從旁協助。莊偉男說，肌萎症是一種退化性疾病，目前醫學只能透過治療減緩退化速度，該名男童的父母很認真，每次團隊上山都會開車來看診，男童目前已經10多歲了，退化情況有明顯改善。

除了莊偉男，桃園市社會局今天也頒發醫療類績優團體獎給部立桃園醫院，社福類由伊甸基金會獲獎，專業服務獎另有陳妙旼、邱亮穎、羅欣怡3人，模範家庭照顧獎則有江瑋芝、陳采昀、蘇曉婷、吳慧玲和游妙涵5人。

張善政表示，早療教育需要跨局處、跨專業的資源投入與服務整合，需要社福、醫療及教育單位共同付出，感謝所有早療專業人員與團隊辛勞付出，一起守護孩子發展。

桃園市社會局今天頒獎表揚多名對早療工作有功人員及團隊。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局今天頒獎表揚多名對早療工作有功人員及團隊。記者陳俊智／攝影

部立桃園醫院 部桃 偏鄉 治療師

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