院長講堂／理工男踏上行醫路 趙昭欽想顧好鄉親的肝

趙昭欽為病人進行腹部超音波檢查。圖／高雄市立岡山醫院提供

高雄市立岡山醫院原本是個每年需由高雄縣府補貼上億元的醫院，秀傳醫療體系在2000年接手經營，成為全台第一家公辦民營的醫院，現任院長趙昭欽在2003年接任，只花3年，就讓醫院「轉虧為盈」，明年秀傳體系更將在鄰近路竹成立有700床的高雄秀傳紀念醫院，一樣由趙昭欽擔任院長，這也將是北高雄規模最大的醫院。

趙昭欽是高雄農家子弟，父母務農養大4個孩子，成績優異的他，一路從雄中讀到台大機械系，畢業時正好遇上成大開辦後醫學系，想回南部的他也去報考，一試就中，自此從理工男，踏上行醫之路。

父母務農苦 畢業回鄉服務

高雄市立岡山醫院院長趙昭欽。記者吳慧芬／攝影

父母與家鄉長輩務農艱辛，趙昭欽看在眼裡，心疼他們常三餐不定時，而且早期打針文化造成鄉下肝炎盛行，趙昭欽因此決定投入肝膽腸胃科領域，且畢業後就回到高雄長庚、台南市立醫院等醫院服務，以就近照顧父母，並在2003年接任高雄市立岡山醫院院長，一待就是20年。

如何讓高雄市立岡山醫院形象「由負轉正」、「轉虧為盈」？趙昭欽除擘劃改善醫院外觀與充實硬體設備外，並與醫院同仁組成「親善小組」，拜訪當地診所，與他們成為伙伴，診所醫師可借用岡山醫院裡設備，為病人做檢查與手術，術後病人也可住在醫院，由院方照顧，受惠則是他最在意的鄉親，醫院也在他接手後3年轉虧為盈。

推病友團體 簡化回診流程

趙昭欽也推動病友團體，例如由B、C肝患者成立「愛肝聯誼會」，他說，岡山、路竹一帶，因早期針具消毒不徹底，很多人感染C型肝炎，若未定期追蹤，可能走上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，又由於從偏鄉到醫院一趟不易，讓患者回診意願低，因此他不僅讓病友成立聯誼會，且讓患者追蹤看報告一次搞定。

趙昭欽指出，病友間有聯誼會，會彼此分享療程甘苦，激勵彼此抗病，並且簡化流程，讓肝炎患者回診追蹤時，醫師可馬上開單為患者抽血做檢驗，40分鐘後即看報告，一次完成，不用讓患者跑好幾趟。

行醫核心價值 病人照顧好

問到行醫核心價值？趙昭欽不假思索地說，「照顧好病人」，他希望自己所帶領的醫院是有溫度的，是給病人溫暖的。有些務農鄉親回診，就是帶他們自種的芭樂給他，一進診間叫著「阿欽，哇來呀」，「這是阮庄腳郎，最真實的情感」，吃著他們送的農產品，「這是千金萬銀也買不到的珍饈美味」。

他分享有個20多歲男子，感染C肝，為期一年、兩個干擾素療程都失敗，讓受盡發燒、食欲差等藥物副作用的他沮喪不已。後來健保給付口服抗病毒藥物，男子接受此療程3個月後回診，女友與女友姊姊陪同在旁，當他告知男子體內已測不到C肝病毒時，男子開心轉向女友說，「我可以娶妳了」，原來女友父母對男子染C肝一直有疑慮，擔心愛女會很早守寡，因此要另個女兒到醫院確認男子健康，才肯點頭讓愛女下嫁，「當醫師也能成就好姻緣」，趙昭欽臉上露著笑容。

登山當休閒 清晨騎車放鬆

在休閒時，趙昭欽喜歡登山、騎單車，他常清晨六點從台南東區住家，騎著單車到高雄路竹老家，一騎就是一個小時，那段時間是他自我放鬆時刻，接著他沖個澡，再到岡山醫院上班，而他對部屬，也秉持絕非必要，絕不在下班後打擾部屬，他認為上班就認真以赴，但下班就好好休息，人生不能繃得太緊。

因緣際會下，秀傳體系在2015年選定南科高雄科學園區「管2」用地，做高雄秀傳醫院基地，這是全國首創在科學園區內設址的醫院，明年9月將開幕。趙昭欽說，未來這兒會有更高端醫療設施，有達文西、各式微創設備，也會有腫瘤癌症治療中心，會與園區內生醫產業合作，進行臨床試驗與研究，此外，還規畫長照中心，「我希望故鄉愈來愈好，有更好醫療環境照顧鄉親，這是我行醫、也是身為高雄子弟最大的盼望」。