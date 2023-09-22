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獨／新北環狀線列車斷路器異常跳脫 旅客延誤20分鐘
連接新北產業園區到新店大坪林的捷運環狀線，今晚九時列車發生意外停車， 由於景安站是與中和新蘆線轉乘站，大批在環狀線景安站第一月台旅客久候約20分鐘，新北捷運公司表示行控中心確認列車因自趨安全保護裝置啟動致列車暫停，目前已恢復正常通車。
新北捷運公司表示，晚間8點44分環狀線景平站往新北產業園區方向出站約175公尺處，505(車組13)次車出現障礙物偵測作動，因自趨安全保護裝置啟動致列車暫停，行控中心隨後派員到車上確認列車無其他異狀。
捷運公司表示，環狀線行控中心執行十四張站至景平站上、下行三軌斷電後，授權人員下軌道至故障列車，於21點02分安排旅客換乘改搭後續列車，經查是車輛斷路器異常跳脫，列車因自趨安全設計而停車，經派員手動駕駛後已恢復正常營運，列車回廠後再查明原因。前後延誤約20分鐘。
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