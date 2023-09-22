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中秋、雙十連假出遊人潮眾多 桃機籲善用多元智慧服務
中秋佳節及雙十國慶連續假期即將到來，機場公司表示疏運時間從9月28日至10月11日，共14天，預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假疏運之預估旅運量，已達疫情前（2019年）中秋連假疏運旅運量之94.7%。因應返鄉過節及出遊人潮，機場公司呼籲旅客善用多元智慧化服務設施、搭乘大眾運輸工具、預先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查、確認護照效期及各國防疫規定。
今年中秋節有3天假期，雙十節有4天連續假期，不少民眾規劃出國行程。根據航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9/28、9/29）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日和10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。
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