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中秋、雙十連假出遊人潮眾多 桃機籲善用多元智慧服務

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
機場公司表示連假期間鼓勵旅客多用手機APP、網路報到及自助報到機，加快報到效率。圖／桃園機場公司提供
機場公司表示連假期間鼓勵旅客多用手機APP、網路報到及自助報到機，加快報到效率。圖／桃園機場公司提供

中秋佳節及雙十國慶連續假期即將到來，機場公司表示疏運時間從9月28日至10月11日，共14天，預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假疏運之預估旅運量，已達疫情前（2019年）中秋連假疏運旅運量之94.7%。因應返鄉過節及出遊人潮，機場公司呼籲旅客善用多元智慧化服務設施、搭乘大眾運輸工具、預先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查、確認護照效期及各國防疫規定。

今年中秋節有3天假期，雙十節有4天連續假期，不少民眾規劃出國行程。根據航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9/28、9/29）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日和10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

機場公司表示出國可善用市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，及自助行李託運。圖／桃園機場公司提供
機場公司表示出國可善用市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，及自助行李託運。圖／桃園機場公司提供

中秋節 機場 加班

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