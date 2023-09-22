布萊N搭機「後方乘客跨腳上扶手」 崩潰曝後續：真的是阿嬤饋咖

搭乘大眾運輸時，若遇到沒有公德心的乘客脫鞋、搭腳，都會讓人非常不適。旅遊達人布萊N近日搭乘阿聯酋航空的班機時，坐在他後方的乘客竟將腳放在他的扶手上，直呼「真的是阿嬤饋咖」。

布萊N在臉書粉專「布萊N機票達人」貼文表示，他搭乘阿聯酋航空，自卡薩布蘭卡飛往杜拜的途中，左手肘突然感覺到被頂了一下，一看竟是後座的乘客將腳跨到他的扶手上，他崩潰的貼出照片詢問「請問單兵該如何處理？急，在線等」。

布萊恩搭機遇到後方乘客跨腳。圖擷自臉書

網友紛紛留言「熱咖啡倒下去說抱歉不小打翻了」、「假裝不小心把飲料倒在她腳上，誰叫她把腳伸過來」、「直接起身、回頭、巴下去。嗆她妳混哪的」、「吃他的腳，讓他嚐嚐厲害」、「搔癢癢就好，大家開心」、「正好我有帶口香糖」、「不要用戳的，改搔她腳底看看」、「我會倒一杯稍水在他腳上，就說我喝水不小心溢出來」、「我會叫空姐處理耶」。

有類似經驗的網友留言「我有遇過，我直接打下去沒在管他爽不爽的」、「我上次也遇過 重點是還有濃濃的味道⋯⋯我只能求救空姐了」跟我遇到的是同一個腳，空服員處理或是戳他的腳二擇一」。

布萊N更新後續表示，他用各種物品戳後方乘客的腳，但對方都沒有反應，他最後直接轉頭請對方收回腳，對方是位包頭巾的穆斯林老婆婆，「真的是阿嬤饋咖」。