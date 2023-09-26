做對料理更美味！網議這六大螃蟹料理法讓人吃到欲罷不能

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「螃蟹料理」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的螃蟹料理方式排行。

秋天正是吃蟹的好季節，雖然螃蟹是一年四季都能吃到的食材，但在9月到12月時因為天氣的關係，螃蟹會愈發鮮甜多肉，是品蟹的最佳時節。不過，卻也有不少人得到珍貴好食材卻不知道該如何料理才能讓鮮美的螃蟹更加可口，因此我們針對「螃蟹料理」進行了觀測，一起來看看螃蟹可以做出哪些美味佳餚吧！

「香炒」適合重口味愛好者 「鮮涮」清爽卻保留原味讓人品蟹無負擔！ ▲ 網友熱議TOP6螃蟹料理方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「螃蟹料理」相關話題的討論，發現「香炒」為最受到歡迎的料理法。許多人喜愛鹹香重口的味蕾刺激，雖然透過清蒸的方式能夠吃到蟹肉本身的鮮甜，卻缺少了配上白飯大快朵頤的爽快感，因此許多人推崇利用「香炒」的方式來提增口味層次。

就有民眾分享自己到異國餐館吃到「辣椒螃蟹」的心得，提到「螃蟹和口味特殊的辣椒醬一起拌炒，螃蟹裡面都是醬汁的香味」，認為利用「香炒」方式料理的螃蟹相當美味，除了螃蟹本身的鮮味之外，醬汁融入蟹身中形成獨特鮮鹹過癮的味蕾饗宴，讓人白飯一口一口停不下來！

除此之外，也有不少人大推具有台灣風味的「沙茶炒蟹」、「三杯炒蟹」、港式「避風塘炒蟹」，以及「洋蔥蛋炒蟹」，指出即使是簡單食材也能創造出大大的美味，推薦不知道該如何料理螃蟹的民眾可以嘗試。

而「鮮涮」也是不少人大推的料理方式。利用「鮮涮」的方式料理秋蟹，整體口味更清爽、更能夠吃出蟹肉本身的鮮味，是不愛好重口味料理民眾的首選料理法，網路上也有許多螃蟹火鍋教學，其中就提到各式湯底口味，包括「絲瓜」、「昆布」、「蔬菜高湯」、「柴魚」、「沙茶」等，推薦民眾可以依照自己的口味選擇搭配湯底。

也有人分享食用螃蟹火鍋的心得，表示「蟹肉非常鮮甜，口感也很豐富，我覺得螃蟹令人超驚豔」，點出鮮涮螃蟹本身的風味與口感都讓人讚不絕口，是秋蟹必嚐的料理法；也有人說道「螃蟹火鍋下放滿了新鮮蔬菜，上面就是滿滿的螃蟹腳，湯底是螃蟹超濃郁的鮮甜味」，表示火鍋湯底加入了螃蟹後直接昇華成高級風味，建議尚未嘗試過的民眾千萬別放過今年秋蟹季！

另外，螃蟹「炊飯」也受到許多人喜愛。流水席中不可或缺的料理其中就包含「紅蟳米糕」，該菜餚的愛好者就評價，說「米糕吃起來Q軟彈牙、糯而不爛，搭配螃蟹的鮮味及口感，大口吃下去很滿足」，指出紅蟳米糕除了螃蟹本身的風味，米飯的烹煮也相當講究，建議想嘗試這道料理的民眾可要先「做功課」，並且多參考他人烹調心得，以防做出不符期待的菜餚。

你是每到秋季必品蟹的螃蟹愛好者嗎？或是喜愛螃蟹卻不知道該如何料理嗎？秋季來臨，今年不妨參考以上提及的各種料理方式，並依自己的口味進行調整，一起品嚐肥美鮮嫩的秋蟹吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「螃蟹料理」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/10，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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