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李昂博愛座爭議 當事女乘客駁：她自言自語「看誰要讓座給我」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣的大眾運輸規定設置博愛座，近幾年來屢發生爭位糾紛。圖為捷運上博愛座空著，但多數人不敢坐。本報資料照片
台灣的大眾運輸規定設置博愛座，近幾年來屢發生爭位糾紛。圖為捷運上博愛座空著，但多數人不敢坐。本報資料照片

作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座讓座，引起正反兩方論戰，疑似遭她指涉的其中1名年輕女性還原情況，該名女網友表示，李昂當時自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」並非告知身體不舒服希望讓座。

一名女網友昨在Dcard論壇回應網友的討論，她表示，前天李昂擦了桃紅色的口紅，「氣色看起來比我好很多」，且一直不好好扶手把，難怪會站不穩。當下李昂走來她前面時，並非說「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我、沒有人要讓座給我？」

女網友表示，「請問我怎麼知道你不舒服？」對於遭李昂偷拍並不知情，「我只注意到他在拍另一位男性，還說她要遠遠的拍，如果知道她拍我，我會請她當場刪掉的」、「告侵犯肖像權告得成嗎？」

對於李昂在個人臉書留言區寫「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。該名女網友說，她看到留言真的滿傻眼的，「我沒懷孕，只是最近變胖了，謝謝他們的關心」。

其他網友表示，「支持提告」、「這種問法是我也不讓，有夠硬要，這反而看起來比較不像不舒服的人」、「這種問法到底誰不會翻白眼？大作家需要座位就請有禮貌一點好嗎？」、「肖像權頂多叫他移除照片，畢竟他沒有用來盈利，但可能有侵害名譽嫌疑吧」。

李昂昨晚三度發文，透露從前晚身體就不舒服，所以掛急診。並表明「不想再有回應」，向網友喊話，「總有一天，人總有一天有生病的時候！是人都不例外吧！再想想過去怎麼說別人的」。

遭李昂偷拍的女乘客發文還原當時情況，指李昂並未告知身體不舒服，而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」圖／取自Dcard論壇
遭李昂偷拍的女乘客發文還原當時情況，指李昂並未告知身體不舒服，而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」圖／取自Dcard論壇

讓座 李昂 博愛座

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