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健康你我他／財務準備不足 每天力行三事

聯合報／ 文／今英（新北新莊）
這次退休力測驗65分，是翩翩蝴蝶，不出所料，我的財務準備最不足。圖／今英提供
這次退休力測驗65分，是翩翩蝴蝶，不出所料，我的財務準備最不足。圖／今英提供

今年未滿65歲的我，已提早請領勞保老年年金。雖然金額不高，但對生活不無小補。這次退休力測驗65分，是翩翩蝴蝶，不出所料，我的財務準備最不足。

老年生活須有健康的身體、足夠的養老金及樂觀的心理，才能自由自在。我的財務準備不足，現在只能加強健康管理，除了定期健檢，平日也要身心兼顧，善待自己。

新冠肺炎疫情才剛解封，我就接到衛生所人員的提醒電話，趕緊抽空前往附近的衛生所報到。利用健保署提供的免費成人健康檢查，做了基本的抽血、驗尿、量血壓外，這一次還一併做了子宮頸抹片、乳房攝影和糞便潛血反應檢查。兩周內，各項檢查結果出爐，我的低密度膽固醇還是超標一點點，但比上次已略有改善。

為了身體健康與心靈成長，自我督促每日力行三件事：首要是飲食力求營養均衡，盡量吃原形食物，避開加工與高膽固醇食品；其次，每日健走半個小時，讓身心靈徹底放鬆；第三是多閱讀書報，觀看旅遊實境等娛樂節目，既可增廣見聞，又可活化腦細胞，減少失智風險，適度用腦和冥想還可幫助入睡，每天睡足七小時，讓身體充分休息。

還好有醫療與失能保單，萬一將來不幸病倒了，可以補償我在財務方面的不足。現在就樂觀面對一切，努力朝「無病一身輕」的目標邁進。

衛生所 膽固醇 新冠肺炎

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