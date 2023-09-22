水喝太多 想養生反致水中毒

沒事多喝水，但水喝太多真的會有事。一名女性因臉部及下肢水腫數月，合併頭昏無力及頻尿等症狀，而至腎臟科就醫。一問才發現該患者一晚夜尿高達3次，一天喝水超過6800毫升，確診為俗稱「水中毒」的「低血鈉症」，治療後已恢復健康。該如何判斷喝水量是否過多或太少？書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，可以一日尿量是否平均為2000毫升來評估。

若體內水分過多，血液中鈉離子濃度降低，水分會往細胞內移動造成細胞腫脹，不注意可能出現低血鈉症，嚴重恐造成生命危險。

洪峻澤指出，該患者無排尿疼痛或灼熱等疑似感染症狀，小便也十分順暢，直到問診時才發現，患者因注重養生愛喝水，一天水分攝取超過6800毫升，遠超出建議喝水量1500毫升，造成低血鈉症。確認病患腎臟功能正常後，建議患者立即停止過度喝水，並請患者飲食時適量攝取鹽分，尿量才降至1700毫升。

洪峻澤表示，一般人每日喝水約1500毫升即足夠，但喝水量也不是「一成不變」，須考量「天氣冷熱」及「流汗量多寡」決定。一般成人一日尿量應維持在2000毫升上下，超過或不足則需注意是否水分攝取太多或太少。

頻尿兩大關鍵在於「排尿次數」及「排尿量」，不能光看其中一個就下判斷。洪峻澤說，一般民眾一次尿量約200至400毫升，有的人尿量多次數少，有的則是尿量少但次數多，每個人不一定。重點應適當排尿，若超過400毫升為憋尿，低於200毫升建議等一陣子再去廁所，避免膀胱無法順利排尿，形成惡性循環。