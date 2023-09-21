聖露西亞人逾6成體重過重 竟與「這」黃色水果有關

我國邦交國聖露西亞為加勒比海熱帶島嶼，有超過6成人口有體重過重問題，國泰醫院今年8月中旬指派考察團遠赴聖露西亞，將協助強化聖露西亞代謝性慢性病防治推動。

聖露西亞全島經濟主要仰賴觀光與香蕉出口，且當地人每餐除了白飯、馬鈴薯等澱粉類主食外，更愛用香蕉當配菜，餐餐澱粉類過多，蔬菜不足，讓過重問題嚴重。根據2018年世界銀行資料，聖露西亞有超過60％人口超重、近30％人口有肥胖問題，這類代謝問題會增加罹患心、腦血管疾病及糖尿病併發症風險。

國泰醫院攜手國際合作發展基金會自今年起展開為期4年的「聖露西亞代謝性慢性病防治體系強化計畫」，包括指派考察團實地赴露國訪查、露國派遣種子教師及政策人員赴台培訓與參訪等醫療交流，協助露國強化代謝性慢性病防治體系，期降低露國因慢性病造成的經濟與社會負擔。國泰醫院考察團在今年8月4日至15日在內科部主任林慶齡的率領下，遠赴露國與駐地計畫經理林建璋先生辦理實地訪查工作。

經歷考察後發現，在有限的醫療資源及人力之下，露國的衛生體系非常注重代謝性慢性病的防治，因而露國衛生部曾於2020年向我國大使館提出合作推動協助慢性病人強化及促進自我照護計畫，才有了此次三方的合作，未來也將透過種子教師培訓、分享系統化及多樣化衛教方式及進行APP開發的評估等面向協助強化。

此外，在聖露西亞半顆花椰菜要價約台幣400元，4根西洋芹700元，而含糖飲料與酒精類等飲品卻相對便宜。隨行營養師張斯蘭訪查發現，當地民眾飯桌餐點，除了白飯當主食，配菜類多是澱粉類的食物，如豆子製成的咖哩、焗烤空心麵、馬鈴薯泥、芋頭等等，而每餐蔬菜的份量卻相對偏少，由於菜價昂貴也讓當地人蔬菜吃得少，加上飲品相對便宜，或許都是造成當地人慢性病居高不下的原因之一。