國泰醫院赴聖露西亞 協助強化代謝性慢性病防治

中央社／ 台北21日電

國泰醫院赴位於加勒比海的邦交國聖露西亞，展開為期4年的「代謝性慢性病防治體系強化計畫」，希望協助露國降低因代謝性慢性病造成的社會負擔。

聖露西亞人口約17萬人，全島經濟主要仰賴觀光與香蕉出口，每餐除了白飯、馬鈴薯等澱粉類主食，更愛用香蕉當配菜，餐餐澱粉類過多，蔬菜不足，超過6成人口有體重過重問題，代謝性慢性病防治刻不容緩。

國泰醫院今天發布新聞稿提到「聖露西亞代謝性慢性病防治體系強化計畫」，這項計畫與國際合作發展基金會攜手，包括指派考察團實地訪查、露國派遣種子教師及政策人員赴台培訓與參訪等醫療交流。

國泰醫院考察團今年8月4日至15日在內科部主任林慶齡率領下，遠赴聖露西亞，隨行與團人員包含營養、護理等專業人員。為期2週考察發現，在有限醫療資源及人力下，當地衛生體系非常注重代謝性慢性病防治。

根據2018年世界銀行資料，露國超過60%人口有超重現象，近30%有肥胖問題，過重、肥胖導致代謝問題，增加罹患心、腦血管疾病及糖尿病併發症風險。國泰醫院表示，聖露西亞衛生主管機關深知，有效防治代謝性慢性疾病是改善當地國民整體健康關鍵指標。

聖露西亞早在2020年就聯繫中華民國大使館，提出合作推動協助慢性病人強化及促進自我照護計畫，而有這次國際合作。國泰醫院說明，未來將透過種子教師培訓、分享系統化及多樣化衛教方式及進行App開發的評估等面向協助強化。

西亞 慢性病 考察

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