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李昂博愛座爭議 呂秋遠：昔性平先鋒 何時崩壞成霸凌者

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影

知名作家李昂在臉書指，她搭台北捷運時，請3名坐在博愛座的年輕人讓出座位給她，卻不被理會，並點名台北市長蔣萬安回應。律師呂秋遠表示，公共交通工具要怎麼定義博愛座，不用問蔣萬安，「問問她自己就好」。

呂秋遠說，李昂發文公審坐在捷運博愛座上，沒有讓座給她的年輕女生，留言處還嘲諷如果是中學生懷孕、倒是很恭喜等語。「這種行為，散發出莫名的腐敗味」。

呂秋遠表示，博愛座，是給有需要的人，不是給老人，而「需要」這件事，是主觀的，不是客觀的。只要覺得想坐，就可以去坐，大家都很累，付同樣的票價，只看先來後到，誰在看年紀？

而使用博愛座的年輕人，可能已經快被課業、補習、熬夜上班壓垮。呂秋遠說，「老年人可能體力比我還好，羅馬尼亞硬舉可以100公斤，累，這種事，誰在看年紀？」

呂秋遠表示，這件事最可怕的在於，「她把當事人的照片放在網路上公審，只因為她沒坐到博愛座」，而且在底下的留言裡，嘲弄對方可能是中學生懷孕。「她曾經是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成以懷孕來嘲弄對方的霸凌者？只因為她要去巴黎，坐不到博愛座，然後覺得現在的年輕人啊」。

呂秋遠說，以李昂的身份地位，真的，累了就先別出門。還有點錢就坐計程車。至於公共交通工具要怎麼定義博愛座，「不用問蔣萬安，問問她自己就好」。

作家李昂批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，引起討論。本報資料照片
作家李昂批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，引起討論。本報資料照片
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影
近年來屢屢發生博愛座糾紛和衝突，博愛座的存廢再度掀起討論。記者曾學仁／攝影

博愛座 呂秋遠 李昂

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