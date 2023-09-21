李昂為博愛座點名蔣萬安 名嘴：「老嬰」愈來愈多 制度「拿掉吧」

知名作家李昂，昨發文指她請捷運博愛座的年輕人讓座給她遭拒，希望台北市長蔣萬安「給我們一個博愛座的使用方式」。資深媒體人羅友志對此在臉書「羅友志 友話直說」表示，真的很討厭「博愛座」，某作家貼文，抱怨捷運年輕人不讓座，對她翻白眼，還要蔣萬安踹共，身為50歲的「中間人」，他有話要說，巨嬰也就罷了，「老嬰」的人怎麼也愈來愈多？

羅友志說，身為作家，文字精準形容不在話下，他想請問「不舒服」如何看得出來？真的該拿掉博愛座了。「我比妳們老」，該是標準嗎？

羅友志表示，前悠遊卡董座稍早也在臉書指「愈來愈老年化社會，會出現80歲抱怨70歲不讓座的現象」，所以，敬老是態度，不是規則；在博愛座制度前，被老嬰放大成「規矩」，還要有家長出來「主持公道」，這制度早就走鐘了。

而身體不適的情況多樣化，羅友志表示，「經痛」就沒辦法「看」出來。更不要說其他身體開刀之類的痛；還有「勞累」，以台灣階段社會發展，所謂的「老人」不但經濟優渥，很多人經過「台灣錢淹腳目」的歲月，積累不少，而且，這20年運動風氣旺盛，身子普遍硬朗。

他說，反觀這些被指為「不該坐博愛座的年輕人」，經濟條件不佳，一人常常兼三、四個差，身體勞累程度，絕對不比在面前趾高氣揚的「老嬰」好到哪裡去，這個，「看」得出來嗎？而他們發洩的地方，只有IG、Dcard，比起作家的影響力，也不公平。這樣公審年輕人「蔣萬安你看啦」，不更是「老嬰」行為嗎？「蔣萬安是公僕ㄟ，不是我爸！」

羅友志表示，就因為這些「老嬰」，他搭捷運，除非空位非常多，不然他一定站著。他也滿頭白髮、年過半百，「但是我真的怕70歲的人給我白眼，身為公眾人物，萬一被一個『喀嚓』，又要被公審了」。

他說，而且，因為怕被讓座，他決定再兩年一定不搭大眾運輸工具，「博愛座，早就失去時代意義了，拿掉吧」。

羅友志並向作家喊話，這位作家姐姐其實「看」起來真的很年輕，不到要讓座的模樣；而且，正要去巴黎路上，必定打扮一下、染個頭髮，喜歡新書發表會上快門聲中夾雜的都是「妳好年輕喔」，既然這樣，就不必在博愛座前，跟大家爭「我比較老」。