百元快剪理髮師好賺在哪？他憑「速度財」年入百萬 2口訣剪出型男效果

台灣近年平價快剪蔚為風潮，許多人疑惑這麼便宜理髮師有賺頭嗎？成網上熱門議題。網上專家揭秘，其實快剪理髮師年入百萬大有人在。百元理髮院背後「年入百萬」的成功方程式跟速度財大有關係。

百元快剪店租貴不倒？不洗頭搶快吸人潮，可望年「嚕」百萬金

在台灣，剪髮價格其實很廣，上至把萬，下至百元，端看服務內容與個人能接受範圍。有鑑於此，先前PTT就有網友發文，百元理髮店髮型師收入多少？畢竟剪一顆頭髮才收費100元，利潤能好嗎？

話風一轉，日前才剛去百元快剪理完髮的原PO，也忍不住大讚「CP值真高」自認造型出爐後「還不錯」，比起價格高昂，沒預約還可能撲空的髮廊，百元快剪真的省錢、方便又快速。

想不到原PO這一問，隨即釣出內行人爆出百元快剪的百萬商機，像是知道內幕的網友就回應「我家附近100元5分鐘剪一顆頭，3年賺100萬」「附近有一間自己開店，一個人剪年入百萬」意外公開百元快剪理髮師的實領年收。

平價剪髮好賺靠速度

但怎麽說，百元快剪店都開設在人流量高的金黃地段，加上物價通膨、人事成本上揚，剪髮又是一門技術，因此仍有網友直言「我家這邊有一家生意很好，一個剪髮師一天大概可以剪30顆，一個月大概就6至8萬，除非有做額外服務不然其實沒那麼好賺」，換言之，店租與人力還是有可能出現不平衡的情形，並非每一間都能賺到翻。

所以只要百元快剪有穩定客群量，加上網友提到的省成本行銷，如「不洗頭不用水」「我家這的，吹風機在旁邊，頭要自己吹」「要洗頭要加錢啊！而且隨便洗一洗這樣」。

再來，就是上述提到的賺速度財。網友七嘴八舌表示「5～10分鐘一個，常常排一大串人」「洗加剪10分鐘內完成」「我去過最認真的頂多15分」「生意好一點的店，一個人一天可以剪100顆」，那設計師還是可望年收百萬，而且分店繼續開。

可一體有兩面，也因百元快剪須掌握大量客源，主打人海撈錢術，因此不得不卡位於黃金店面，以達到排隊排到店外的「集客效應」，這恐怕是免不了的高額成本，所以設計師通常不一定會跟客人聊天，也不會推銷產品或賣剪髮券的原因。

百元快剪省時、省力、省錢湧男客！網曝2口訣剪出專業髮廊頭？

至於哪些人會去百元快剪？無懸念主要就是「男生」還有「零用錢不多的男學生」，畢竟台灣男性大多留短髮，真要說，髮型上差異較不明顯，幾乎已是「標配」，頂多髮色、捲髮上各有變化，所以給百元快剪每月「嚕」一次，以快狠準方式修整造型，不僅能省去預約設計師、現場等候和洗頭時間，還能家附近省力解決，最重要的是無敵省錢，何樂不為呢？

上百元剪髮只要說出「剃兩邊」或「兩邊推順」2大口訣，就有機會剪出跟專業髮廊一樣的型男效果。（示意圖／Ingimage）

更棒的是，過去還有PTT鄉民分享，上百元剪髮只要說出「剃兩邊」或「兩邊推順」（剃頭髮2側的行內說法）2大口訣，就有機會剪出跟專業髮廊一樣的型男效果，彷彿魔法咒語般神奇。

畢竟只要不追求剪出日、韓偶像的造型，那「清爽」「俐落」絕對是成功短髮的關鍵，而且這2招對大多理髮師來說，似乎只是基本功，因此有網友提到「技術不會比500元的理髮師差啦」「我都剪三分頭 ，去剪100的就好」「百元其實不少沙龍轉換的，看來客就大概跟實力有相關了」「我每月都剪100的，找空檔時間去，超快還不用跟人擠，乾淨又清爽，女生還以為我花很多錢」「自從發現去沙龍跟快剪差不多就快剪了」。

不過也有網友殘酷說道，無論什麼造型，終究得看顏值，就像當兵，軍營阿兵哥清一色平頭，誰帥誰普一秒高下立判，而百元快剪同理而論「金城武理100是金城武，理500還是金城武，肥宅理100是肥宅，理500也是肥宅」「肥宅，反正肥宅的髮型再怎麼炫，終究改變不了肥宅的事實」。

另一方面，百元快剪其實也存在女生客群，只是女客人大多只想微微修剪瀏海、頭髮長度，要想染燙出明星、名媛般的亮麗髮型，美髮沙龍似乎還是女性首選，服務內容和產品也更具尊榮感。

百元快剪不敵缺工通膨！漲價130到200元，設計師技術跟加成？

可面對全球原物料、人事成本上漲，到處都缺工的經濟衝擊，有網友還是感嘆百元剪髮也撐不住了，像是「100元變少了，現在都漲到130到150元」。

不僅如此，還有網友發現，百元剪髮出現調高價位的不同型態，且實際體驗過後，強調一分錢一分貨，直呼「現在很多200元的，某連鎖快剪也有200元的精緻快剪，區別做出來就會覺得剪100元的（髮型看起來）毛毛的」，可見髮型成果跟設計師技術多少還是有差。

因此只能說，理髮價格是自由的資本市場，價錢有高有低，消費者只能各取所需，關鍵還是在剪後造型適不適合自己，或髮型師品味是否對客人的味，以及民眾本身想不想追求時下最時髦的造型，或享受包洗、按摩、頭皮去角質等琳瑯滿目的服務，而這概念如同爆紅的YouTube短篇動畫《山道猴子的一生》，片尾引用奧理略名言所提到的「你人生的快樂取決於你思想的品質」。

（本文出自2023.09.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）