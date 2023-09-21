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英勇抗颱的三仙台鏡頭君復活了 輕鬆欣賞「台東藍」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
海葵颱風期間，三仙台即時影像可見驚人風雨和大浪。圖／取自「東部海岸國家風景管理處」YouTube頻道
海葵颱風期間，三仙台即時影像可見驚人風雨和大浪。圖／取自「東部海岸國家風景管理處」YouTube頻道

東海岸「鏡頭君」在海葵颱風「因公殉職」，已於日前重返工作崗位。交通部觀光署在臉書粉專宣布，鏡頭君們統統回來了。

東海岸「鏡頭君」是東部海岸國家風景管理處在YouTube頻道的各風景區即時影像，其中，「【Live Cam】東海岸即時影像- 三仙台」（ https://www.youtube.com/watch?v=dQ7Sd6PGLdA ）在海葵颱風期間一戰成名。

日前海葵颱風侵襲期間，民眾透過三仙台等地的即時影像，觀看颱風造成的驚人風雨，甚至同時間萬人爭睹，不過，後來各即時影像因網路電纜損壞斷訊等原因斷訊，網友心疼鏡頭君「因公殉職」。

觀光署說，歷經上次海葵颱風洶洶來襲，鏡頭君不屈不撓，英勇抗颱，在海景第一排苦撐到最後一分一秒，然後就陣亡了。不過，鏡頭君們都回來了。現在透過觀光署即時影像，1秒就能看到三仙台、都歷遊客中心、鹿野高台、富岡漁港、多良車站、綠島柴口浮潛區等風景區畫面。只要手機、電腦一打開，當地山海夢幻美景印入眼簾，出門旅遊前看一下即時影像也可以知道當地氣象。

觀看即時影像的網友說，「​​日出美得像一幅畫」、「畫面很清晰，有用心」、「恭喜鏡頭君康復」、「台東藍，好美」。

三仙台即時影像「復活」了，一窺三仙台美麗海景。圖／取自「東部海岸國家風景管理處」YouTube頻道
三仙台即時影像「復活」了，一窺三仙台美麗海景。圖／取自「東部海岸國家風景管理處」YouTube頻道

海葵颱風 三仙台 觀光署

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