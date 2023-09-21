搭台北捷運遇年輕人不禮讓博愛座 李昂點名蔣萬安回應

博愛座存廢爭議再掀討論。作家李昂昨天在個人臉書發文，向台北市長蔣萬安喊話，指她搭台北捷運從淡水往台北方向，請坐在博愛座的3名年輕人讓座，但沒人願意讓出位子，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。也引起網友討論。

李昂撰文表示，「請問蔣萬安市長：關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」，她搭捷運在淡水往台北的方向，請了3名坐在博愛座的年輕人，但沒有人願意讓座。「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

李昂說，「我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1號要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服。我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。她並在留言區表示，「否則就取消博愛座，這個道理不是很簡單嗎？」

網友表示，「現在年輕人都病了，還病的不輕，可憐」、「家庭教育失敗」、「不舒服還玩手機」、「我也遇過，我是殘障人士，出門還帶殘障卡，也曾經5個博愛座的年輕人，我已經出視殘障卡，還是沒人要讓座，這是台灣」、「我今年84歲，而且還留有長又白的鬍子，站在博愛座前，他們還是裝做不見，妳不要癡想了」。

有網友說，「也許她們可能都是孕婦吧」，李昂回留言，「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。

但也有網友說，「妳可能看起來太年輕了」、「長途，大家都累了」、「需要博愛座的，不一定是老人，而使用者也不需要向誰說明。當然你可以詢問讓座，人家也可以拒絕，有些需要的原因不見得肉眼看得出來啊」。

網友說，「完全支持取消博愛座，省得需要坐的人坐得不安心，需要坐沒坐到的人不開心，雙輸」、「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，我建議取消，紛爭不斷了」、「多散播點正能量吧！畢竟會讓座的還是比較多；反倒是壞人變老、倚老賣老的也不少，再吵下去就全面廢除算了」。

有網友表示，這是道德問題、不是法律可以解決的。「我也60好幾了，如果我染了黑頭髮，一般我是不會去碰博愛座的！誰叫自己不像老者，我會慶幸自己不必需要搶博愛座！畢竟那是一個展現教養的位置，我不需要去逼別人家的孩子現形」。

一名網友分享自身經驗，她表示，北投站最多爬山健走後的長者上車，有一次她讓座，但有很多長者會說不用，因為對方爬山健走體力很強，還贏過每天累趴了，剛下班兩腳無力的年輕人。「我建議取消博愛座，不要世代對立，有時候讓座給長輩，他們還會不高興，我們覺得他們看起來很老，所以被讓座博愛座，好難啊，讓座給長者被拒絕了，好尷尬」。

大眾運輸的博愛座設置，是根據身心障礙者權益保障法第53條規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數15%，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。