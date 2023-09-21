爬山遭虎頭蜂螫2人亡 醫：螫到「這部位」死亡風險大增

新北市瑞芳山區昨有11名爬山健行民眾遭虎頭蜂螫傷，其中2人傷勢嚴重送醫不治。此群喜愛爬山的民眾均來自雙北，一行20人透過LINE群組相約在瑞芳會合，昨上午10點從瑞芳東和禪寺登山口上山，近午走到坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到蜂群攻擊。

皮膚科醫師趙昭明說，虎頭蜂毒性強，民眾被螫傷後，蜂毒的蛋白質會引起全身性過敏反應，如皮膚紅腫等輕微症狀，但嚴重時會出現「急性過敏反應」，引起呼吸道粘膜水腫、呼吸不順，甚至有立即死亡的風險，尤其頭部被螫傷後，或許只被螫傷2、3處，但距離呼吸道很近，死亡風險更高。

趙昭明說，人體對蜂毒的過敏反應，與個人體質、過敏反應、蜂毒濃度高低、螫傷頻率等有關，當被虎頭蜂螫傷時，通常會感覺十分疼痛，而隨著傷勢嚴重，可能開始出現意識模糊、呼吸困難，或引發肝腎毒性，因此一定要盡速就醫，藉由插管、施打腎上腺素等治療搶救。但就過去經驗，若發生急性過敏性休克，治療效果不會太好，也是致死率高的原因。

趙昭明指出，遭蜂螫傷後，若僅是皮膚紅腫的輕微症狀，可以於螫傷處塗抹尿液，因尿液中氨的成份，可中和蜂毒，稍微舒緩疼痛感，但仍因盡速就醫。可是如果民眾本身有過敏體質、肝腎功能不佳、糖尿病等慢性病控制不佳，身體免疫力不佳，遭到虎頭蜂螫傷後，一定要多加注意，過敏症狀可能會更為嚴重。

衛福部健保署表示，當被蜂螫後，立刻要做的事，是用鑷子把尾刺或毒針拔除，再冰敷。當被蜂叮或咬皆屬蜂叮，主要的重大傷害以虎頭蜂（胡蜂）螫傷為主，其中以黑腹胡蜂毒性最強。

臨床表現：其臨床表現主要分為下列三種：

1.非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。

2.毒性反應：常發生在被多次叮咬後，因毒素累積引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。

3.過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。

要怎麼預防才好？從虎頭蜂的生活史來說明，新蜂王大約從每年3至4月份開始建立它的巢穴，蜂巢逐漸增大，族群逐漸增多，到了4、5月份可能增加到千餘隻，到了9至11月份時蜂群已增加到近萬隻，此時蜂群較不穩定，一方面幼蟲生產過多，食物需要量增大，但野外食物來源卻漸漸減少，幼蟲可能因發育不良而死亡；另一方面有新蜂王產生，新勢力形成，使得蜂群的攻擊性變強，最容易發生螫人的情形。

一般人要注意的，首先就是避免蜂螫，尤其是在蜂群最多、最不穩定的9至11月。避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，都可以減少被蜂螫的機會。

當發現自己被一隻虎頭蜂盯上的時候就必須注意，不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓牠認為您有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。如果附近只有一隻，但不幸被螫，就要趕快離開現場，避免被後來的一群虎頭蜂趕上。

被蜂螫傷該怎樣照護自己？以症狀治療為主，可以冰敷患部，服用抗過敏、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，為避免拔除時擠破，要避免直接以手拔除，而需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。而有嚴重全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。

提醒被蜂螫後，最怕的就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，而且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應的民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶「腎上腺素製劑」，以備緊急時使用。