慢性鼻竇炎 生物製劑抑制發炎

全台約有百萬人罹患慢性鼻竇炎。醫師表示，患者常見鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽等症狀，嚴重時會影響嗅覺及睡眠品質，或導致注意力不足、影響學業等。林口長庚近期發表一項慢性鼻竇炎新指引，其中將有鼻腔息肉的患者，依其病理切片結果分型，手術後可使用生物製劑治療，有效抑制發炎反應。

林口長庚醫院耳鼻喉部主治醫師吳佩雯表示，鼻竇發炎持續超過12周，就可稱為慢性鼻竇炎，過去慢性鼻竇炎分為有息肉與無息肉二大類，近年精準醫療盛行，歐美學界紛紛改以疾病生理機轉將慢性鼻竇炎分型，共可分為三型，其中以第二型最難控制，病患大多會出現廣泛的鼻息肉而阻塞呼吸，也有為數不少的病患合併有氣喘等下呼吸道疾病。

研究團隊回溯性探討過去15年於林口長庚醫院進行鼻竇內視鏡手術的146位青少年病患，因息肉復發而需再次手術的機率為15%。結果顯示，因復發而需再次手術的病患大多屬於第二型發炎反應，長庚提出的新指引中，建議此類患者接受生物製劑治療。研究成果已於6月發表於耳鼻喉科國際期刊「鼻科學（Rhinology）」。

吳佩雯說，在經由組織切片確認為第二型發炎反應後，以生物製劑治療，能強化第二型發炎反應的控制，一般而言術後三個月施打6次針劑為一完整療程，但目前生物製劑尚未納入健保，病人也可選擇健保已給付的類固醇鼻噴劑、鼻腔沖洗等治療，並定期回診追蹤。