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健保財政困境引發醫療危機 癌友竟盼重病換給付治療

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

政府長期健康投資不足，健保財務陷入困境，使得新藥給付過慢、護理人力短缺，醫院關閉病房、急診壅塞，導致健保出現危機。前衛生署副署長、前健保局總經理張鴻仁說，大醫院急診室擠滿等候病床的人，已是現在的常態，必須每年投資數千億元，才能解決這些問題。

張鴻仁昨舉辦「政府不敢告訴你的健保危機」座談暨新書發表會。他說，台灣健保滿意度高達8成以上，但政府對健康投資卻落後國際，民眾健康落後鄰近日本、南韓、新加坡，癌症病患、罕見病友等不到新藥，低價的健保讓國人就醫方便、過度拿藥、重複檢驗，引發嚴重的醫療危機。

參與論壇的年輕病友協會協會創會理事長潘怡伶說，她罹患初期乳癌得到重大疾病後，才發現「健保和大家想的不一樣」，因她可接受標靶藥物治療，但需自費100萬元，還好有商業保險支應。但另一名病友沒有保險無法支應藥費，因此語出驚人地說，「希望自己的病情可以更嚴重一點，如果轉移到淋巴，健保就會給付藥費了。」

潘怡伶表示，全國24至64歲罹患癌症超過47萬人，其中不乏許多年輕人，但健保制度保小不保大，當要同時照顧小朋友和年長的父母，使其陷入嚴重財務衝擊，健保確實已遇到困境。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，健保陷入危機，健保總額成長率過低，總額不足反映出政府投資健康不足，造成國人平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率、可避免死亡率、癌症5年存活率均落後日韓等國家，因此，政府應多投資健康已是各界共識。

「健保確實解決了因病而貧、因貧看不起病的問題，國人應該珍惜。」張鴻仁說，但現在健保制度已問題重重，可是民眾滿意度超高，讓執政者面對健保改革，不敢輕舉妄動，大家應關心健保制度，政府需持續精進，增進民眾健康。

健保 死亡率 癌症

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