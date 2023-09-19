快訊

梁靜茹巡演開唱怎麼了？ 網看現場影片震驚：太慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘴破舌頭破就噴西瓜霜？傷口外型判斷罹癌風險 醫解答

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
季節交替之際，民眾常發生嘴破情形，醫師建議坊間噴西瓜霜等作法均可嘗試，且可從外觀判斷是否有罹癌風險。圖為示意圖。記者林琮恩／攝影
季節交替之際，民眾常發生嘴破情形，醫師建議坊間噴西瓜霜等作法均可嘗試，且可從外觀判斷是否有罹癌風險。圖為示意圖。記者林琮恩／攝影

天氣轉換，春夏交際氣溫升高且濕熱，入秋天氣乾燥，民眾常出現身體「上火」，導致嘴破舌破的情況，坊間流傳噴西瓜霜、傷口上灑鹽等處理方法。中華民國牙醫公會全國聯合會常務理事王棟源指出，此類作法並無不可，原理係透過表皮消毒緩解症狀。他也提醒有裝設假牙的民眾，須注意嘴破情況，若長期感染恐造成口腔癌

王棟源表示，抵抗力降低、睡眠不足及熬夜，都有可能導致嘴破、舌頭破的情況。坊間流傳，噴灑西瓜霜、在傷口處塗抹鹽巴等方式緩解嘴破不適，王棟源說明，其原理是透過表皮消毒，達到症狀緩解。若患者出現嘴破、舌頭破的狀況，可至牙科診所看診，一般的處理方式係透過雙氧水、碘酒消毒後，在塗抹口內膏。

至於有民眾擔心，嘴破時若到牙科就醫，可能因為器械使用而感染。王棟源則表牙科器械在使用後均會消毒，也會特別注意感染問題，民眾若在嘴破時出現口腔不適，仍可以放心到牙科看診，不必擔心感染問題。在飲食方面，嘴破時須注意不要攝入刺激性食物，如辣椒等。他也透露獨門偏方：「喝椰子汁退火絕對有效。」

王棟源也說，一般嘴破、舌頭破的情況，一周到十天左右就會因身體自癒機制好轉，如果超過兩週甚至一個月仍未好轉，則有可能罹患口腔癌，須至醫院進一步評估。藉由嘴破的外觀也能判斷是否有口腔癌風險。曾有患者口內出現10塊錢大小、外觀呈現不規則形狀的「糜爛性潰瘍」，因患者有食用檳榔習慣，他建議患者至醫院檢查，後確診為口腔癌。

此外，王棟源指出，有裝設活動假牙的長者，因假牙長時間摩擦，劃破口腔黏膜，也容易出現嘴破情況。若民眾出現假牙導致的嘴破，務必要謹慎處理，暫時移除假牙、到牙科就醫，以免長時間感染造成細胞癌化，甚至有導致口腔癌的風險。

口腔癌 假牙 患者

延伸閱讀

影／高雄登革熱疫情延燒 國軍派化學兵協助消毒

疲倦恐是罹癌徵兆！中年男工時12小時睡不飽 一查竟肝癌末期

嘉義43歲男習慣「每天吃1物」 吃了十幾年口腔癌找上身

嘉義縣推網具消毒示範計畫 避免在池魚染病死亡

相關新聞

嘴破舌頭破就噴西瓜霜？傷口外型判斷罹癌風險 醫解答

天氣轉換，春夏交際氣溫升高且濕熱，入秋天氣乾燥，民眾常出現身體「上火」，導致嘴破舌破的情況，坊間流傳噴西瓜霜、傷口上灑鹽...

台南新增323例登革熱 累計逼近8000例

台南市今天新增323例本土性登革熱，全市累計7930例，衛生福利部政務次長王必勝下午視察疾病管制署南區管制中心整備作業，...

三鶯大橋改建5年宣布完工 9月23日全線通車

新北三峽、鶯歌間的重要幹道三鶯大橋改建備受在地居民關注，歷經5年工程在近日完工，新北市工務局宣布，9月23日開放全線通車...

登革熱本土疫情首現反轉 疾管署估下周三破萬人大關

衛福部疾管署18日在台南的南區管制中心成立「登革熱前進應變工作隊」，衛福部次長王必勝今亦前往當地視察工作隊運作狀況，強化...

周五大台北、東半部陰短暫雨 中秋颱風攪局待下周觀望

明後天各地多雲到晴為主；周五東北風影響，基隆北海岸、大台北、東半部轉為陰短暫雨。下周迎中秋連假，因台灣南側至菲律賓東方海...

衛福部首部托嬰專法草案公布 民團：未回應民間需求

衛福部社家署日前預告制定「兒童托育服務法」草案。兒托法係由「兒童及少年福利與權益保障法」獨立而出，規範衛福部權責之0至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦