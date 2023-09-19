嘴破舌頭破就噴西瓜霜？傷口外型判斷罹癌風險 醫解答

天氣轉換，春夏交際氣溫升高且濕熱，入秋天氣乾燥，民眾常出現身體「上火」，導致嘴破舌破的情況，坊間流傳噴西瓜霜、傷口上灑鹽等處理方法。中華民國牙醫公會全國聯合會常務理事王棟源指出，此類作法並無不可，原理係透過表皮消毒緩解症狀。他也提醒有裝設假牙的民眾，須注意嘴破情況，若長期感染恐造成口腔癌。

王棟源表示，抵抗力降低、睡眠不足及熬夜，都有可能導致嘴破、舌頭破的情況。坊間流傳，噴灑西瓜霜、在傷口處塗抹鹽巴等方式緩解嘴破不適，王棟源說明，其原理是透過表皮消毒，達到症狀緩解。若患者出現嘴破、舌頭破的狀況，可至牙科診所看診，一般的處理方式係透過雙氧水、碘酒消毒後，在塗抹口內膏。

至於有民眾擔心，嘴破時若到牙科就醫，可能因為器械使用而感染。王棟源則表牙科器械在使用後均會消毒，也會特別注意感染問題，民眾若在嘴破時出現口腔不適，仍可以放心到牙科看診，不必擔心感染問題。在飲食方面，嘴破時須注意不要攝入刺激性食物，如辣椒等。他也透露獨門偏方：「喝椰子汁退火絕對有效。」

王棟源也說，一般嘴破、舌頭破的情況，一周到十天左右就會因身體自癒機制好轉，如果超過兩週甚至一個月仍未好轉，則有可能罹患口腔癌，須至醫院進一步評估。藉由嘴破的外觀也能判斷是否有口腔癌風險。曾有患者口內出現10塊錢大小、外觀呈現不規則形狀的「糜爛性潰瘍」，因患者有食用檳榔習慣，他建議患者至醫院檢查，後確診為口腔癌。

此外，王棟源指出，有裝設活動假牙的長者，因假牙長時間摩擦，劃破口腔黏膜，也容易出現嘴破情況。若民眾出現假牙導致的嘴破，務必要謹慎處理，暫時移除假牙、到牙科就醫，以免長時間感染造成細胞癌化，甚至有導致口腔癌的風險。