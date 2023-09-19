「秋分」將至白天急速縮短 日出前可見超美天象

23日將迎來24節氣秋分，除了太陽從正東升起、正西落下，開始晝短夜長外，天文館表示，春分和秋分是觀賞黃道光最好時機，民眾這幾天可趁日出前2到3小時在晴朗、沒有光害地點觀賞，此外水星也將在22日迎來最後一次「西大距」，可以用肉眼看見。

天文館表示，9月23日將迎來24節氣中的秋分，這天太陽運行到黃經180度，陽光直射赤道，太陽從正東升起、正西落下，晝夜等長，而在秋分之後太陽將改為直射南半球，北半球的白天將越來越短，除了氣候漸漸轉變外，晝夜長度變化速度也比夏至快，以臺北來說，秋分後10天，白天短了13分鐘。

天文館說，黃道光是太陽系內細小塵埃粒子散射太陽光所形成，只有在春分及秋分時才比較容易看見，尤其秋分黃道光與初升的冬季銀河一左一右搭配，更是天文攝影愛好者夢寐以求美麗畫面。

天文館表示，秋分前後幾周是觀賞最佳時機，日出前2到3小時只要在晴朗、沒有光害地點，就有機會看到從東方地平線向上延伸約30度高，略呈三角錐狀的淡白色黃道光。