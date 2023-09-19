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「秋分」將至白天急速縮短 日出前可見超美天象

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天文館說，秋分和春分前後是觀賞黃道光最佳時機，在日出前是最佳觀賞時機。圖／北市天文館提供
天文館說，秋分和春分前後是觀賞黃道光最佳時機，在日出前是最佳觀賞時機。圖／北市天文館提供

23日將迎來24節氣秋分，除了太陽從正東升起、正西落下，開始晝短夜長外，天文館表示，春分和秋分是觀賞黃道光最好時機，民眾這幾天可趁日出前2到3小時在晴朗、沒有光害地點觀賞，此外水星也將在22日迎來最後一次「西大距」，可以用肉眼看見。

天文館表示，9月23日將迎來24節氣中的秋分，這天太陽運行到黃經180度，陽光直射赤道，太陽從正東升起、正西落下，晝夜等長，而在秋分之後太陽將改為直射南半球，北半球的白天將越來越短，除了氣候漸漸轉變外，晝夜長度變化速度也比夏至快，以臺北來說，秋分後10天，白天短了13分鐘。

天文館說，黃道光是太陽系內細小塵埃粒子散射太陽光所形成，只有在春分及秋分時才比較容易看見，尤其秋分黃道光與初升的冬季銀河一左一右搭配，更是天文攝影愛好者夢寐以求美麗畫面。

天文館表示，秋分前後幾周是觀賞最佳時機，日出前2到3小時只要在晴朗、沒有光害地點，就有機會看到從東方地平線向上延伸約30度高，略呈三角錐狀的淡白色黃道光。

此外，大部分時間因與太陽相近，被陽光掩蓋而難以看見水星，將迎來最後一次西大距，天文館說，22日水星將運行至「西大距」位置，與太陽相距達17.9度，亮度也從中旬的1.5等，快速升高6倍至-0.4等，在日出前5點左右，以肉眼即可在金星下方東方低空搜尋到它針尖般的白色身影。

天文館表示，水星22日將迎來最後一次「西大距」，民眾可把握機會觀賞。圖／北市天文館提供
天文館表示，水星22日將迎來最後一次「西大距」，民眾可把握機會觀賞。圖／北市天文館提供

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