高齡妊娠風險高 留意8大早產徵兆

晚婚、晚育成為現代人的生活趨勢，少子化也成為台灣不可逆的未來景象。根據衛福部國健署111年統計，台灣女性首次妊娠的年紀平均為31.43歲，較前一年的31.22歲又在往後延遲。因此，高齡妊娠的風險較高，國健署提醒，孕產婦有5大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「8項」早產徵兆要特別留意。

國人生育年齡持續上升，國健署統計，111年年女性生育平均年齡為32.42歲，較110年32.29歲再度向後延遲，而35歲以上產婦占比逾3成2。

高齡妊娠會增加「早產風險」，根據110年出生通報統計資料顯示，35至39歲孕婦早產比率為12.7%，較25至29歲孕婦早產比率高出8.4%。國外研究亦指出，45歲以上孕婦流產的風險為45歲以下孕婦的2.6倍、發生妊娠併發症為3.3倍、早產風險增加1.96倍。

為降低高危險妊娠的風險，國健署提醒孕產婦有5大健康原則：

一、落實定期產前檢查：透過超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗等產檢項目，監測胎兒異常及降低妊娠併發症的風險，及早發現及早治療。

二、注意孕期均衡營養：孕媽咪於孕期可能有缺鐵、缺碘等問題，或於產檢抽血時發現有貧血症狀，孕期重要營養素包括葉酸、碘、鐵及維生素B12等。

三、維持孕期健康體重：孕期體重過輕易有早產、嬰兒出生體重過低問題；過重則可能增加妊娠糖尿病、子癲前症、剖腹產等風險。孕婦體重應依孕前體重做適當調整，以增加10至14公斤為宜。

四、改善不良生活習慣：孕媽咪應避免吸菸，包括二手菸及三手菸、飲酒或濫用藥物，同住家人也應避免吸菸，這些危害物質會增加自然流產、早產、胎兒中樞神經異常及嬰兒低出生體重等問題，影響胎兒及母親的健康。

五、多加留意早產徵兆：若在孕期時出現早產徵兆，包括子宮收縮、肚子變硬或有下墜感、無法改善的下背痛、持續不斷的腹瀉或絞痛、陰道分泌物增加、胎動較平常減少一半以上等8大症狀，就應盡快就醫。

國健署長吳昭軍提醒，有生育規畫的夫妻，除了把握適齡生育外，也得落實定期產檢，國健署提供孕婦14次的產前檢查、3次一般超音波、2次產前健康照護衛教指導、妊娠第24至28周妊娠糖尿病篩檢與貧血檢驗，及第35至37周產前乙型鏈球菌篩檢。

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