基層診所改造4／通訊診療打亂分級醫療？衛福部持續溝通中

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，新冠肺炎疫情時，基層診所已證明可以進行通訊診療，而基層診所擔心的情形，將會持續溝通，針對有疑慮的地方，如果要有一些限制，也可以討論。本報資料照片
衛福部長薛瑞元說，新冠肺炎疫情時，基層診所已證明可以進行通訊診療，而基層診所擔心的情形，將會持續溝通，針對有疑慮的地方，如果要有一些限制，也可以討論。本報資料照片

為推動遠距、視訊診療，衛福部已研擬「通訊診察治療辦法」預計放寬10類適用對象，包括急性後期照護、慢性病長期用藥照護、長期照顧服務、家庭醫師收治照護等，但新制引起基層診所醫師憂心。基層醫療協會理事長林應然表示，基層診所受限財力、人力、物力不如大型醫院，將壓縮基層診所，且有違分級醫療政策，衛福部應制定完整配套措施，不要讓基層診所難以生存。

林應然說，針對偏遠、醫療資源缺乏地區及行動不便患者，採用通訊診療「這沒有問題」，但目前研議慢性病人長期用藥，複診可透過通訊診療，如此恐獨厚大型醫院，更有醫院為占有通訊診療市場，已成立慢性病通訊診療中心，壓縮基層診所生存空間。

診所協會全聯會理事長陳宏麟指出，新冠肺炎疫情期間，遠距醫療、通訊診療興起，但「通訊診察治療辨法」有如醫療院所軍備競賽，雖然政府希望著重基層診所，朝向分級醫療，但政策並不是十分友善，遠距醫療恐打破此現象，當醫院規模愈大、通路愈廣，有違病人在社區照顧的分級醫療。

不過，陳宏麟也說，通訊診療對基層診所可能也是機會，受人口高齡化，糖尿病等慢性病可能成為長達50、60年以上的慢性疾病及疾病共病化三大影響，基層診所團隊需盡快準備好。

私立醫療院所協會前理事長朱益宏說，「通訊診察治療辨法」確實有違衛福部所推動的分級醫療制度，衛福部應制定相關配套措施，不應匆忙上路。

衛福部長薛瑞元說，新冠肺炎疫情時，基層診所已證明可以進行通訊診療，而基層診所擔心的情形，將會持續溝通，針對有疑慮的地方，如果要有一些限制，也可以加以討論。

衛福部醫事司劉越萍說，「分級醫療的存在是必要的」，目前部分醫界憂心法案上路後，可能打亂分級醫療，因此正與醫界溝通配套措施，預計最快10月，最慢年底對外公布細節。

衛福部 慢性病 新冠肺炎

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