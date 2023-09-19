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通訊診療放寬 「小診所不敵大醫院」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
基層西醫診所競爭激烈，現已出現分眾化趨勢，如有醫師專攻高山症、失智症及幼兒生長發育，更有診所看準高齡社會，經營長照據點，提供多元服務。記者葉信菉／攝影
基層西醫診所競爭激烈，現已出現分眾化趨勢，如有醫師專攻高山症、失智症及幼兒生長發育，更有診所看準高齡社會，經營長照據點，提供多元服務。記者葉信菉／攝影

為推動遠距、視訊診療，衛福部「通訊診察治療辦法」最快將於十月上路，適用對象放寬至十大類，但基層診所醫師們憂心，新制實施後，擁有人力財力的大型醫院恐逐漸吞食醫療市場，偏遠地區民眾使用通訊診療，減少至診所就醫，違背了病人在社區照顧的分級醫療初衷。

「通訊診察治療辦法」新增適用對象，包括急性後期照護、慢性病長期用藥照護、長期照顧服務、家庭醫師收治照護等，對於醫療經營者來說，無疑為金雞母，基層醫療協會理事長林應然表示，擁有財力、人力、物力的大型醫院嗅到商機，紛紛成立「慢性病通訊診療中心」，爭奪市場，嚴重壓縮基層診所生存空間。

林應然指出，對於偏遠、醫療資源缺乏地區及行動不便患者來說，「通訊診療是沒有問題」，但日後慢性病人長期用藥，複診時也可透過通訊診療，如此一來，獨厚大型醫院，因為診所很難在設備上贏過大醫院。

「通訊診察治療辦法上路後，醫療院所軍備競賽態勢將更加明顯。」診所協會全聯會理事長陳宏麟指出，當醫院規模愈大、通路愈廣，就可透過視訊診療，爭奪到基層診所市場，更難落實分級醫療。

私立醫療院所協會前理事長朱益宏持相同看法，他說，「通訊診察治療辦法」違背了衛福部持續推動的分級醫療制度，不僅是基層診所憂心，私立醫療院所也有疑慮，呼籲衛福部全盤評估與思考，並制定相關配套措施，不應匆忙上路。

對此，衛福部長薛瑞元表示，新冠肺炎疫情期間，基層診所已證明通訊診療是可行的，瞭解基層診所擔心情形，將持續溝通，針對疑慮之處，可以多加討論。醫事司長劉越萍強調，「分級醫療的存在是必要的」，正與醫界溝通配套措施，預計最快十月，最慢年底對外公布相關細節。

陳宏麟指出，未來通過通訊診療，病人可持著電子處方箋在異地拿藥，這對一萬多家診所來說，可以服務更多病人，可視為利多，應盡快做好迎戰準備。

衛福部 慢性病 醫師

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