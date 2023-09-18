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午後雷雨來了！15縣市大雨特報 恐下到晚上

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午後雷雨來了！15縣市大雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
全台15縣市午後雷雨來了。本報資料照
全台15縣市午後雷雨來了。本報資料照

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對全台15縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，影響時間從下午至晚上。

15縣市大雨特報。擷取自氣象署
15縣市大雨特報。擷取自氣象署

大雨特報 氣象署

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