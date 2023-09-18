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中秋違規攜帶肉品高峰期 4國家也淪非洲豬瘟疫區

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國境解封入境旅客人潮增多，圖為桃園機場入境旅客排隊等候非洲豬瘟查驗。記者季相儒／攝影
國境解封入境旅客人潮增多，圖為桃園機場入境旅客排隊等候非洲豬瘟查驗。記者季相儒／攝影

中秋節將至，返鄉入境人潮增加，防檢署長邱垂章指出，中秋節期間為違規輸入動物產品最高峰，而今年再增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家淪為非洲豬瘟疫區，除要求各部會加強邊境管制措施，也呼籲民眾提醒國外親友不要郵寄豬肉產品至台灣。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第28次會議，原訂由農業部長陳吉仲主持，但臨時改為邱垂章主持，召集各相關部會針對中秋節前各項防範非洲豬瘟強化措施，以及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。

邱垂章說，依往年經驗，中秋節為違規輸入動物產品最高峰，尤其是境外含肉月餅等動物產品風險最高，加上疫後國際旅遊與跨境移動人潮大增，違規攜帶豬肉產品等檢疫物增多，裁罰案件也隨之增加，除持續加強各邊境管制機關宣導，防檢署依據入境航班風險程度，會同關務署持續加強免申報櫃檯（綠線通關）執法工作。

根據防檢署統計，截至今年8月31日止，違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬的旅客有488人，較新冠肺炎疫情前2019年同期的裁罰人數444人略有增加，大多數受罰旅客因久未出國忘了規定；但以同期全部動植物產品裁罰案件統計，今年至8月入境旅客每萬人裁罰件數為2.93件，仍較2019年3.57件低，顯示持續宣導有其效果。

另外，自去年5月20日起實施違規郵包裁罰措施，截至今年8月31日止，已裁罰7案12件。邱垂章說，今年以來違規動物檢疫物案件，則以自中國大陸、越南、泰國、日本、香港和韓國返國者較多，常見違規輸入動物產品有火腿腸、香腸等為主。

邱垂章表示，中秋節前後為違規輸入動物產品最高峰，其中以旅客攜帶及郵包違規為最大宗，已請各CIQS單位針對來自高風險地區旅客、快遞及郵包落實各項檢查措施，並持續針對電商販售國外動物產品加強管控，籲請民眾不要自國外攜帶、郵寄或上網自境外購買豬肉等動物產品回國，以維護國內農業生產安全。

豬肉 中秋節 非洲豬瘟

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