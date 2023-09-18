鍾文音：母親讓我知道「愛到不能愛，寫到不能寫」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談，昨天在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉行，聯合報執行董事項國寧（左）贈獎給作家鍾文音（右）。記者葉信菉／攝影
聯合報文學大獎贈獎典禮暨高峰對談，昨天在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉行，聯合報執行董事項國寧（左）贈獎給作家鍾文音（右）。記者葉信菉／攝影

「母親讓我知道愛到不能愛，走到不能走，寫到不能寫。」小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲第十屆聯合報文學大獎，昨舉行贈獎典禮。「別送」以鍾文音長照母親的經驗為原型，描述一名單身中年女子照顧臥病母親，最後帶著母親骨灰來到西藏潛修佛法，超度母親也超度自己。她領獎時感性表示，母親的靈魂應該已經來到現場，「這個獎是獻給她的。」

「在媒體劇烈變遷的年代、聯合報對於文學始終保持關注，此一關注表現在72年從不間斷的副刊，以及文學獎項。」聯合報執行董事項國寧致詞時表示，聯合報1976年開始舉辦聯合報文學獎，2014年轉型為聯合報文學大獎，迄今已有47年的歷史。聯合報文學大獎47歲跟許多國際文學大獎相比算是年輕，如普立茲獎106歲、德國格奧爾格·畢希納獎滿100歲；但跟英國布克獎相比只小7歲、比起美國的福克納文學獎還年長4歲。

鍾文音是聯合報文學大獎舉辦十屆以來第二位女性作家。項國寧指出，鍾文音從上世紀末得「聯合文學新人獎」嶄露頭角，一路走到拿下聯合報文學大獎，充分展現大獎要求的三種力道：續航力、影響力與創造力。

「我的內心彷彿經歷過一場超跑，歷經飆速和碰撞、起火燃燒。」鍾文音形容在母親病榻寫作「別送」的過程是「所有碎片的疊加」，到現在依然充滿對母親的思念。

她透露，年輕時得過許多文學獎，卻不敢讓母親知道，深怕獎金被母親拿走、自己無法走到海角天涯，「現在非常希望她在場，卻是不可能。」但她說著說著突然起了一身雞皮疙瘩，深信母親的靈魂「應該已經來了」。她認為和母親一起「走了這麼多年、受了這麼多苦」，這個獎如果沒獻給母親，「對我來說就是踩空的。」

鍾文音回憶，她在20多歲時拿到聯合報文學獎的散文獎和小說獎，「拿到文壇的成年禮」，得獎作「我的天可汗」便是以母親為主題。那時被她形容為「巨大的母后」的母親，多年後成為病榻上的「巨嬰」。寫母親成為辨識鍾文音作品最深刻的符號，她的母親也成為台灣文學的公共財。

有評論家認為鍾文音的創作不斷重複母親主題，「鍾文音又來了」。「誰不是『又來了』！」鍾文音反問，哪個作家沒有一生懸念的主題，「我們所懸念的東西留在心裡，不可能說丟就丟。」

鍾文音形容此次得獎是「中年大禮」，感謝評審讓她的餘生變得珍貴，「彷彿吃了天山雪蓮 寫作可以不衰老」。「我已經開始啟航另一段寫作的旅程。」她許願未來的作品如春雨下在生命蕭索的人的土地上，「讓他們感到一絲微光的可能。」

鍾文音 聯合報文學大獎 靈魂

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