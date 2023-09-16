院長講堂／傅尹志致力微創器具創新 曾接合鱷嘴下斷臂

高雄市立大同醫院院長傅尹志行醫30年，幫1000多人接回斷指、20人接回斷臂，更成功完成全球首例鱷魚嘴下斷肢接合案例。他致力微創器具創新研究，改用微創手術治療腕隧道症候群，以經皮穿刺療法治療扳機指，讓患者的手掌不用被劃刀、開洞，一次門診就可用微創的方式解決困擾。

從小喜歡敲敲打打的傅尹志，國、高中最愛上工藝課，認為骨科像木工，手術做完後照X光，如果骨頭接合完美，會很有成就感，因為台灣進入高齡化社會，有感於骨科醫師可以幫助更多人，因此選擇走骨科的研究領域。

在行醫的路上，很多事情沒辦法預測。傅尹志說，2007年4月，壽山動物園組長張博宇被巨鱷咬斷左臂，當天他臨時被叫回醫院，「我不是值班，不知道這個病人怎樣，只知道手臂還沒撿回來！」他先幫張博宇清傷口，好不容易等了1小時，斷臂才送來，花費6、7個小時，終於成功接回去。

那天他看到醫院外面有多輛SNG車，隔天才知道這是很大的社會事件。警方為了從鱷口搶回斷臂，人鱷大戰40分鐘，最後向鱷魚開2槍，鱷魚才鬆口，奪回斷肢後，消防員急送高醫，順利完成顯微接肢手術。

傅尹志幫張博宇接回遭鱷魚咬斷的左手臂，因為是全球首例鱷魚嘴下斷肢接合成功紀錄，術後第6、7天就公布手術成果，不料，因鱷魚牙齒有多種細菌，在第9天傷口發生感染，造成血管栓塞、組織壞死。「如果失敗，就很難看。」傅尹志與團隊成員用盡各種方式，努力48天，才終於把張博宇救活。

「有些事情就是準備起來，人家不接的，就準備起來。」傅尹志說，上蒼一定會安排，讓你有表現的機會，做到最後，總是會有一些成就。

2007年4月，傅尹志幫壽山動物園組長張博宇，用顯微手術接回被巨鱷咬斷的左臂。圖／傅尹志提供

腕隧道症候群 手掌免劃大刀

「以前治療腕隧道症候群都是開大刀、整個手掌劃一大刀，治療扳機指要在手掌劃一個小洞，病人多多少少會抱怨。」傅尹志說，現在採用微創手術，治療腕隧道症候群是在手腕開一個小洞，扳機指也變成用經皮穿刺療法，用針頭把肌腱沾黏處挑開，使手指順利伸直，5到10分鐘就能解決病人的困擾，與開刀效果差不多，對病人來講就是方便。

視病猶親 照顧老年人身心靈

傅尹志的工作哲學，就是把病人當作家人。「當然每件事情不一定百分之百成功，但只要問心無愧，即使失敗，也能坦蕩說已經盡力了，不會愧對家屬。」這也是他行醫的核心價值：「對得起病患，無愧於心！」

對於醫院未來發展，傅尹志認為，市立醫院要兼顧衛教、照顧老年人，讓他們在生理、心理趨向健康，在過世前兩、三天還能自由走動，做一些事情。期望能透過運動、養生、教育，讓老年人無憂無慮，健健康康的老去。

傅尹志喜歡喝手搖杯奶茶，以前都喝全糖，後來改為半糖，現在三分糖，他自謙：「養生做得不是很好！」從學生時代就愛喝奶茶，開刀時如果沒有時間吃東西及喝水，甜甜的奶茶一下子就能止餓。現在多喝鮮奶茶，少喝奶精做成的奶茶。

音樂紓壓 珍惜家庭相聚時光

「醫師很難兼顧家庭，有時真的有點愧疚。」傅尹志說，孩子小的時候，雖然無法每天去吃晚餐，有時約好的事情也會變卦，但每年全家會去清境農場住兩、三天，暑假會一起出國旅遊，這是他最珍惜的家庭相聚時間。

大學時就喜歡攝影的傅尹志，拍照以風景照為主，「以前器材沒那麼好，但構圖很講究美學概念！」他的相機換過很多系統，近年購入二手萊卡相機圓夢。傅尹志說，徠卡拍照效果很好，又有手動的感覺，現在都帶徠卡去旅行。

傅尹志喜歡聽音樂紓壓，辦公室放了一組音響。從古典樂到阿吉仔的歌他都聽，現在最喜歡的歌手是周杰倫，因為周董的曲風很不一樣。他認為，聽歌不用買很貴的音響，但可以調整音響、喇叭放的位置、角度，就有很多變化，無形中就可以紓解壓力。

傅尹志拍照講究構圖，愛拍攝美麗的風景。圖／傅尹志提供

傅尹志 ●年齡：58歲 ●專長：一般骨科、顯微手術、手外科、外傷科、骨材及幹細胞研究 ●現職：高雄市立大同醫院院長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部主治醫師、高雄醫學大學教授、高雄市政府毒品防治委員會委員 ●學歷：高雄醫學大學醫學院醫學系、高雄醫學大學醫學研究所博士班 ●經歷：中華民國手外科醫學會秘書長、美國匹茲堡大學骨骼肌肉研究中心研究員、高雄醫學大學附設中和紀念醫院岡山營運處執行長、高雄市立小港醫院副院長、高雄市立小港醫院骨科主任 ●給病人的一句話：醫師與病人是共同面對疾病，一起面對問題，希望病人把醫師當朋友，而不是當商店來消費。

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