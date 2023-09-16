老有所居 ─養生村篇／觀念改變 銀髮宅需求大增

到養生村或銀髮宅養老，成為一種時髦、新時尚？開辦近廿年的長庚養生文化村在近半年來一房難求，登記後至少得等上一年半，對於突如其來的噴發式需求，館方以「不敢想像」來形容。專家表示，新一代初老族擁有不錯的經濟能力，想法也不一樣，不再死守「起家厝」，機構養老也是選項之一。

一房難求 入住須等一年半

長庚養生文化村有多夯？從今年一月起，登記狀況出奇踴躍，每月近兩百人申請，累計近兩千人等候審核，但登記有案戶數為一一○○戶，目前九八○戶為常住客戶，共住一一七○人，扣除一百多間試住戶，等於有人搬走，才有空房讓申請者進住，預估必須等候一年半，才有機會入住。

類似養生宅、銀髮健康機構需求量顯著增加，北部地區如淡水潤福、三芝雙連均供不應求，因登記者眾多，必須排隊等候，有些人動用關係，或請立委等民意代表幫忙，才能順利進住。

高雄榮總高齡醫學中心主任周明岳表示，台灣老年人口逐漸增加，不少銀髮族想法觀念較為開明，晚年生活不見得要跟子女綁在一起，樂於離開「起家厝」，接受在其他地方養老，而強調優質生活、可健康老去的養生村、銀髮宅、樂齡宅成為重要選項。

長庚養生文化村分析近兩千名申請者背景資料，發現這一波強大需求，背後推升力量來自年輕初老族、軍公教早退族、獨立女性等三大潛在客源，因為具有不錯經濟能力，負擔得起廿、卅萬元保證金，及每月兩、三萬元住宿費用，且能生活獨立，開心過日子。

據了解，另一家銀髮養生機構收費更高，依照房型大小，保證金五百萬至一千兩百萬元，並非一般民眾所能負擔，但仍供不應求，等候入住者眾多。

對於近年來需求量大增，長庚養生文化村主任戴興業表示，新冠疫情之前養生村入住率不高，一般登記後，只要符合資格，年滿六十歲，可以自理生活，無法定傳染病、沒有失智退化等狀況，幾乎都可立即進住。但現在登記後約得等上一年半，才能住進來，「真的想不到突然變得這麼搶手」。

費用不低 接受度愈來愈高

美商ＥＲＡ副總經理邱宏吉表示，不論是友善住宅、樂齡宅、共生宅、退休宅等，雖然費用不低，但民眾接受度愈來愈高。例如，長庚養生村、中和樂陶居等月租在二萬至四萬元之間，至於台中合勤共生宅、康寧生活會館則在四至六萬元，而新板傑仕堡、三芝樂陶居等，則是六萬元起跳，均受到銀髮族歡迎。

戴興業認為，關鍵在於台灣戰後嬰兒潮（一九五○至一九七○年出生者）族群在安老觀念的改變，不再將養生村、樂齡宅與「子女不孝、晚景淒涼」等負面形象畫上等號，可以安然接受在機構健康養老。

今年六十五歲以上人口已達三九八萬人，預估到了二○二五年，將增加至四六五萬人，周明岳表示，機構養老將成為台灣老年族群重要的安老選項，政府應正視此趨勢，應將銀髮族視為社會住宅的主要族群，畢竟仍有眾多老年人連租屋都有問題，怎有能力住進養生村、樂齡宅。

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