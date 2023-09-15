乳癌年輕病友多 病團盼新藥加快納保、癌篩年齡下修

衛福部統計，乳癌發生率為十大癌症第一位且逐年上升，不少年輕女性也罹癌。中華民國乳癌病友協會今表示，年輕乳癌病友剛出社會，未有足夠積蓄購買昂貴保險，若新藥不及時納保，病友經濟狀況備受影響。協會也呼籲應下修乳房攝影補助年齡，幫助病人及早發現疾病。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，根據衛福部最新資料，2021年乳癌就醫病患超過15萬人，人數在10大癌症中排名第三。且在美國乳癌標準化死亡率逐年下降的同時，台灣乳癌標準化死亡率卻未有效降低，關鍵是因國內受限健保財務，乳癌用藥多採退線給付，無法及時提供病友有效的治療用藥。

她也說，根據111年健保前10大癌症醫療支出統計，乳癌病友人數最多，每人平均獲得的醫療費用卻是最少。乳癌也是年輕族群發生率最高的癌症，不少病友剛出社會，沒有足夠積蓄購買昂貴商業醫療保險，勞保能補償的也不多，身心、經濟狀況、生活品均受影響。呼籲應加速新藥納保，讓病友能在罹病早期就獲得健保給付。

另外，黃淑芳指出，近年台灣女性乳癌攝影服務利用率嚴重下滑，109至110年之間下滑5.1%，110年乳癌篩檢服務持續下滑，這與疫情影響、病友就醫受限有關。協會將持續宣導，呼籲民眾落實乳癌篩檢，且有鑒於乳癌好發年齡持續下移，應將乳房攝影檢查補助年齡，由現行的45歲下降至40歲，幫助病友及早發現、及早治療。

衛福部國健署署長吳昭軍下午接受媒體聯訪表示，國健署癌症登記報告中，並未看到乳癌年輕化現象，目前罹病時間的中位數約為56歲。針對乳房攝影補助年齡下修，6月曾召開專家會議討論，但需有更多實證，確保下修後能更有效率找到病人，會持續與專家討論。

黃淑芳表示，乳癌病友協會自2002年成立以來，始終站在第一線協助姐妹對抗乳癌，每年定期於全台舉辦各項活動，包括首次罹癌病友指引的「認識乳癌之旅」，到針對晚期復發的「ABC工作坊」，以及協助姐妹沈澱心靈的「好心情工作坊」，與充實衛教知識的「智慧病人講座」等，從各面向協助病友完成抗癌旅程。 中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，年輕乳癌病友剛出社會，未有足夠積蓄購買昂貴保險，若新藥不及時納保，病友經濟狀況備受影響。記者林琮恩／攝影

udn討論區