不滿團體協約內容跳票 中華快遞工會赴交通部抗議

中華快遞企業工會不滿中華快遞公司未遵守團體協約法誠信協商原則、打壓工會幹部，今前往交通部抗議。交通部長王國材表示，中華快遞工會主要在團體協約簽訂有些不順，的確在勞資簽團體協約內容要經過很多討論，會請中華郵政公司更有耐心，站在員工福利立場，以多照顧勞工為主多跟他們溝通。

中華快遞企業工會表示，歷經去年罷工、今年初罷工投票後，正式提議與資方簽定團體協約，已是盡力修復勞資關係的最佳解方，一旦雙方簽訂團協後，工會便有和平義務，銀行客戶便可無須擔憂。不料，中華快遞公司在歷次的協商會議中針對原先協商內容跳票，更改口要再延至第4季董事會，已違反團體協約法誠信協商原則。

中華快遞企業工會也說，中華快遞公司對於團體協約協商，不僅沒有誠意，也沒有誠信，高雄辦事處主任更開始打壓工會幹部及團體協約協商代表，針對性的調動慣常服勤路線，企圖造成殺雞儆猴、寒蟬效應，顯有構成不當勞動行為。若中華快遞公司繼續拖延協商、打壓工會，工會也無奈必須申請勞資爭議調解，難免年底再起勞資爭議。

中華快遞企業工會今前往交通部抗議，並提出3大訴求，包括交通部明確要求中華快遞公司遵守團體協約法誠信協商原則，盡速與工會簽訂團體協約；交通部明確要求中華快遞公司撤換打壓工會幹部之不適任主管，以免勞資關係繼續惡化；中華快遞公司遵守誠信協商原則，盡速於第三季董事會確認通過團體協約草案第9條至第14條。

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