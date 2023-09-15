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公費流感疫苗系統出包 疾管署再致歉並揭注意事項改變

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度比較。圖／疾管署提供
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度比較。圖／疾管署提供

公費流感疫苗即將在10月2日啟動接種，疫苗登記系統卻出包，誤植去年意願書。衛福部疾管發言人曾淑慧今再度對造成家長不便致歉，並且說明112年度與111年度校園流感疫苗接種意願書內容差異，今年接種注意事項取消針對「蛋」過敏者的觀察規定，研究發現，雞蛋過敏者可以安心接種流感疫苗，不需留觀卅分鐘。

流感疫苗以讓家長線上簽署學生的流感疫苗接種意願書，但疾管署13日發現，今年系統簽署意願書所載的流感疫苗說明內容為去年版本，雖然已於13日晚間6點完成更新，但約有百萬名家長已填寫去年版本的意願書。

曾淑慧表示，請9月13日之前填寫的家長重新登入系統、填寫意願書，並已請學校放寬作業時間，讓家長有時間重新填寫。她表示，今年度流感疫苗接種意願書新增「接種後注意事項」，疫苗株也跟去年略有不同，今年度提供接種的病毒株是2022年A型維多利亞株，去年則是2019年維多利亞株。

疫苗提供廠牌也略有不同，曾淑慧說，今年除了國光、賽諾菲、東洋外，新增高端疫苗，將依照疫苗到貨順序提供接種。此外，今年的接種注意事項取消針對「蛋」過敏者的觀察規定，不需要在接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。她表示，研究發現，雞蛋過敏不影響疫苗過敏反應發生率，雞蛋過敏者還是可以安心接種流感疫苗。

疾管署公布校園流感疫苗接種系統今年度與去年度疫苗廠牌比較。圖／疾管署提供
疾管署公布校園流感疫苗接種系統今年度與去年度疫苗廠牌比較。圖／疾管署提供
疾管署提供今年度流感疫苗接種意願書。圖／疾管署提供
疾管署提供今年度流感疫苗接種意願書。圖／疾管署提供
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度比較。圖／疾管署提供
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度比較。圖／疾管署提供
公費流感疫苗即將在10月2日啟動機種，疫苗登記系統卻出包，誤植去年意願書。衛福部疾管發言人曾淑慧今再度對造成家長不便致歉，並且說明112年度與111年度校園流感疫苗接種意願書內容差異。記者李青縈／攝影
公費流感疫苗即將在10月2日啟動機種，疫苗登記系統卻出包，誤植去年意願書。衛福部疾管發言人曾淑慧今再度對造成家長不便致歉，並且說明112年度與111年度校園流感疫苗接種意願書內容差異。記者李青縈／攝影
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度疫苗成分比較。圖／疾管署提供
疾管署提供校園流感疫苗接種系統今年度與去年度疫苗成分比較。圖／疾管署提供

流感疫苗 雞蛋 過敏反應 衛福部

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