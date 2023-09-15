快訊

抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

爽吃麥當勞2人餐只要49？一頁式詐騙害他大失血5077元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應缺蛋大增進口蛋種雞 蛋農：只怕生產過剩明年「本土蛋要去填海」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳秋池的養雞場一貫化作業，保持雞蛋新鮮度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳秋池的養雞場一貫化作業，保持雞蛋新鮮度。記者簡慧珍／攝影

超思進口巴西雞蛋爭議「爆」不停，全台雞蛋最大產地的彰化縣，蛋農抨擊農業部一昧討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超量進口蛋種雞，恐造成明年4月起本土蛋產量過剩崩盤；缺乏長遠穩健的產銷調節機制對蛋農、消費者都不公平。

彰化縣蛋農陳秋池擁有「五星級」設備養雞場，常被列為各政黨政要、農業官員、專家的觀摩對象。他今天表示，籃裝本土雞蛋常溫保存21天，水洗蛋1個月，攝氏3度冷鏈保存船運到台灣的外國雞蛋，大包裝分為小包裝、分裝小盒上市，全程退冰、回溫、冷藏，全程超過120天，新鮮度立判得知。

陳秋池指出，農業部聲稱進口蛋合約可隨時終止，本土蛋價在今年端午節觸及飼養成本邊緣，因政府嘗到台灣缺蛋危機「甜頭」，合約繼續到明年6月，有的外國蛋搭船來，有的搭飛機頭等艙來，蛋農不明白台灣雞蛋已足夠供應民生所需，為何政府不停止進口蛋合約，把買外國蛋的大筆經費補助蛋農升級養雞設備。

他說，去年底到今年初發生缺蛋危機，農業部採取增量進口蛋種雞的對策，一口氣進口33萬隻，比往年平均23萬隻多3成，23萬隻種雞可孕育4200萬隻蛋雞，33萬隻可孕育7000萬隻，預計明年4月雞蛋陸續上市，屆時因禽流感撲殺蛋雞的養雞場復養後產出雞蛋也上市，農業部有沒有算過會增加多少本土蛋？

陳秋池說，只怕「明年4月以後本土蛋要去填海」，本土蛋崩盤將抑制產業升級，對蛋農、台灣環境有何好處？

陳秋池表示，進口蛋若供應作糕餅加工製造的原料，應比照進口豬肉，在糕餅外包裝打上雞蛋產地來源以保障消費者食安，最重要的是落實永續農業、蛋價回歸市場機制，蛋農只求蛋價平穩不求暴利，如沒獲利而把雞舍與土地出租種電20年，等於減產本土蛋並扼殺產業更新，對消費者沒好處。

雞蛋 農業部 蛋價 彰化

延伸閱讀

進口蛋有效期限規範 農業部說「衛福部管」專家：相當無賴的講法

巴西蛋延燒恐影響選情 許淑華籲農業部把問題送檢調

巴西蛋有效日期「超譯」台農喊冤背黑鍋 食藥署曝1情況不立即罰

進口蛋誤標風波 農業部：有告知業者效期、將聯合稽查

相關新聞

未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天秋高氣爽，觀察9月底之後北部是否有受微弱鋒面影響的機率。

因應缺蛋大增進口蛋種雞 蛋農：只怕生產過剩明年「本土蛋要去填海」

超思進口巴西雞蛋爭議「爆」不停，全台雞蛋最大產地的彰化縣，蛋農抨擊農業部一昧討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超...

台灣高鐵運能快速回升 10月16日起增開14班

台灣高鐵公司（2633）繼7/1起每週總班次從1,016班增至1,025班後，為加強服務旅客需求，規劃自10/16（一）...

台鐵司機員連假不加班？ 王國材：已同意訴求「沒有備案」

不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，9成9台鐵司機員表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主...

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，媽媽急就醫；醫師揪出男童因急性鼻竇炎服用口服抗生素...

國泰航空初秋短期促銷來了 亞洲及澳洲熱門航點最優92折

想出國搶便宜機票的旅客不要錯過，國泰航空自即日起至2023年9月28止，推出亞洲和澳洲22個熱門航點優惠票價。旅遊期間自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦