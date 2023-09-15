因應缺蛋大增進口蛋種雞 蛋農：只怕生產過剩明年「本土蛋要去填海」

超思進口巴西雞蛋爭議「爆」不停，全台雞蛋最大產地的彰化縣，蛋農抨擊農業部一昧討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超量進口蛋種雞，恐造成明年4月起本土蛋產量過剩崩盤；缺乏長遠穩健的產銷調節機制對蛋農、消費者都不公平。

彰化縣蛋農陳秋池擁有「五星級」設備養雞場，常被列為各政黨政要、農業官員、專家的觀摩對象。他今天表示，籃裝本土雞蛋常溫保存21天，水洗蛋1個月，攝氏3度冷鏈保存船運到台灣的外國雞蛋，大包裝分為小包裝、分裝小盒上市，全程退冰、回溫、冷藏，全程超過120天，新鮮度立判得知。

陳秋池指出，農業部聲稱進口蛋合約可隨時終止，本土蛋價在今年端午節觸及飼養成本邊緣，因政府嘗到台灣缺蛋危機「甜頭」，合約繼續到明年6月，有的外國蛋搭船來，有的搭飛機頭等艙來，蛋農不明白台灣雞蛋已足夠供應民生所需，為何政府不停止進口蛋合約，把買外國蛋的大筆經費補助蛋農升級養雞設備。

他說，去年底到今年初發生缺蛋危機，農業部採取增量進口蛋種雞的對策，一口氣進口33萬隻，比往年平均23萬隻多3成，23萬隻種雞可孕育4200萬隻蛋雞，33萬隻可孕育7000萬隻，預計明年4月雞蛋陸續上市，屆時因禽流感撲殺蛋雞的養雞場復養後產出雞蛋也上市，農業部有沒有算過會增加多少本土蛋？

陳秋池說，只怕「明年4月以後本土蛋要去填海」，本土蛋崩盤將抑制產業升級，對蛋農、台灣環境有何好處？

陳秋池表示，進口蛋若供應作糕餅加工製造的原料，應比照進口豬肉，在糕餅外包裝打上雞蛋產地來源以保障消費者食安，最重要的是落實永續農業、蛋價回歸市場機制，蛋農只求蛋價平穩不求暴利，如沒獲利而把雞舍與土地出租種電20年，等於減產本土蛋並扼殺產業更新，對消費者沒好處。

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