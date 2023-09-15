氣象署、觀光署今起改制 有這些重要任務

交通部中央氣象局、觀光局今天起改制為氣象署、觀光署。現任氣象局代理局長程家平出任氣象署長，至於觀光署長由曾任觀光局長的中華顧問工程公司董事長周永暉出任。

中央氣象署官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，改制氣象署，除了持續精進氣象監測及預報技術，積極提供各界所需的氣象資訊，氣象署的重要任務，也將包括規畫國家之氣象發展政策、因應全球氣候變遷、協助強化各產業之韌性。氣象署將拓展跨領域的合作，協助各政府部門及社會民眾有效應用氣象資訊 ，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

「報天氣 - 中央氣象局」說，也肩負著氣象發展政策與法規規畫的責任，透過推動台灣氣象產業發展，由公私協力與民間攜手，拓展我國氣象產業的能力，以期提升國家整體氣候服務量能。

觀光署今年目標600萬來台人次，官方臉書粉專「交通部觀光署」日前公布今年第400萬旅客來台灣訊息，觀光署說，9月13日在松山機場迎接來自韓國的第400萬名旅客金小姐，為一家3人來台旅遊，3人都抽中「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」消費金5000元。

「交通部觀光署」說，距離今年目標600萬來台人次不遠了，觀光局改制觀光署之後，透過國際旅展、大型活動、異業合作、推廣會、宣傳廣告、網紅KOL等，持續加強推廣來台旅遊。 中央氣象局今天起改制為中央氣象署。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

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